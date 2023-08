El desgarrador relato de La Joaqui al referirse a su salud mental

Luego de decidir dar un paso al costado y bajarse de algunos compromisos laborales que tenía por delante, La Joaqui volvió a referirse a su salud mental. La cantante, que actualmente es miembro del jurado de Got Talent Argentina (Telefe), protagonizó una emotiva entrevista en Cortá por Lozano (Telefe) donde se refirió al duro momento que atraviesa.

"Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente", comenzó expresando la cantante.

"Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese es el proceso de adaptarme a la medicación que me recetaron. Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro", aseguró durante la charla con Vero Lozano.

"Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor", dijo entre lágrimas.

"Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo. Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. A mí me duele", opinó.

Por su parte, se refirió a su nuevo rol televisivo como integrante del jurado de Got Talent Argentina: "Yo estaba muy triste y me era todo difícil. Todo me llegaba un montón. Todos los participantes. Se armó un gran grupo. Con Abel es con el que mejor me llevo. Es mi compinche total", aseguró la cantante que comparte jurado con Abel Pintos, Florencia Peña y Emir Abdul Gani.

"Yo necesitaba cantar, mostrar mi nueva música, y no podía hacerlo. Y justo llegó este programa y dije ‘Capaz es por acá’. Fue como una nueva posibilidad", finalizó la cantante.