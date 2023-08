El motivo por el que Rusherking viajó a Bariloche y que enloqueció a sus fans

Sin duda, el romance con La China Suárez a Rusherking lo puso en un lugar privilegiado en cuanto a lo que respecta a la fama. Si bien ya era conocido dentro del género urbano, su romance con la actriz le hizo pegar un gran salto en popularidad.



Por esta razón, cada movimiento del joven cantante santiagueño hace que sea seguido de cerca por sus fanáticos en las redes sociales. De esta manera, en estos días todos puede ver cómo disfruta de su viaje a Bariloche.

Rusherking, en Bariloche. Foto: @rusherking.



En este marco, Rusherking compartió una serie de imágenes de su viaje, sus paseos turísticos, en los cuales recorrió el Cerro Catedral y los bosques nevados. Además, se subió a una moto de nieve, según se pudo ver en las fotos.



Entre los comentarios de los fanáticos de Rusherking también había ingeniosos mensajes de varios colegas, como Emilia Mernes, quien le escribió: “Abrigate la garganta, querido”; el rapero Lit Killah, por su parte, le dijo: “¿A cuánto?”.



No obstante, no fueron los únicos que comentaron en la publicación del ex novio de La China Suárez, dado que también apareció FMK, que le dijo: “Ni a nueve es tan fría como vos”. A este reclamo, Rusherking respondió con humor: “Después de que te di todo…?”.

Rusherking, en Bariloche. Foto: @rusherking.





Asimismo, los fanáticos del joven cantante urbano tienen un motivo de celebración: ya que se conoció que el artista estaba invitado a Bariloche por una importante agencia de viajes de egresados, para presentarse algunas noches en los boliches de la ciudad rionegrina.



De esta manera, se supo también que Rusherking irá a cantar una vez por mes a Bariloche, por lo que seguramente en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, se puedan ver más postales en la mencionada ciudad del sur de la Argentina.

Rusherking, en Bariloche, con sus amigos. Foto: @rusherking.