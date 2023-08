Cómo le fue a Fernando Dente en el rating con la visita de Pampita a su programa

Cada noche por América TV, el actor y conductor Fernando Dente invita a alguna celebridad a su programa para interpretar temas musicales en su programas y, más que nada, para conversar sobre distintas cosas.

Este jueves, Pampita asistió a Noche al Dente se sinceró sobre su relación con su marido, Roberto García Moritán; de su hija más chica, Ana; del Bailando 2023; y de cómo fueron sus primeros años viviendo en Buenos Aires.

La bailarina contó que se fue a vivir con una compañera de danza clásica a los 17 años con $500. "No tenía un mango. A veces si no había plata comíamos galletitas con sopita. Salí en el barrio a tirar curriculums, no había trabajado nunca en mi vida y no se que inventé, y terminé en un bowling muy conocido lavando los platos, tipo bachera", reveló Pampita acerca de su primer trabajo.

Pampita en "Noche al Dente". Créditos: captura de pantalla Noche al Dente.

Al final del programa, el conductor cantó Fix You de Coldplay, una canción muy importante en la vida de la modelo, ya que con este tema García Moritán le propuso casamiento, además de ser una fiel seguidora de la banda británica. Mientras Fernando Dente interpretaba la canción, se compartieron imágenes de la boda de Pampita y la actriz se emocionó hasta las lágrimas.

Mirá el conmovedor momento que se vivió en Noche al Dente

La participación de Pampita en el programa de Fernando Dente logró 3,6 puntos de rating, quedando en el tercer lugar de la lista en la noche de este jueves.

Por otro lado, quien se llevó el primer lugar fue Got Talent por Telefe, que alcanzó los 19 puntos de rating. Los 8 Escalones del Millón continúa con un bajo índice, pero obtuvo el segundo puesto con 8,1 puntos.

Por debajo de Noche al Dente, se encontraron La hora exacta con 1,2 puntos de rating; El Señor de los Cielos con 0,5 puntos; la TV Pública con 0,1; y por último TV Bravo sin ningún punto.