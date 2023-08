Malena Guinzburg contó todo lo "mágico" que hizo para bajar de peso

Simpática, divertida e inteligente. Malena Guinzburg se destaca por múltiples aristas, que se vinculan con su capacidad innata de generar risas, un don que le brota naturalmente por los poros. En esa cualidad de expresarse de manera directa, la famosa habló de su postura ante los mandatos de la imagen.

La hija del enorme Jorge Ginzburg visitó el piso de Socios del espectáculo, donde se sentó a charlar amenamente con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En ese contexto, Malena se refirió a su histórica búsqueda de cuidar su peso, bajo cierta presión social.

El conductor uruguayo la puso en tema al consultarle sobre una novedad que surgió en el último tiempo: “Has contado de una vida de dietas, desde la infancia. Ahora, que todos hablan de esto de que te inyectas y se baja de peso, ¿te tientan esas cosas?”.

Así, Guinzburg abrió su corazón para admitir con total honestidad lo que le sucede con relación a esos procesos de afinar la silueta. “Todo lo mágico me tienta, todo lo que no dependa de comer lechuga me parece espectacular. Así que si hay algo mágico…”, contó.

En la continuidad de su consideración, la humorista añadió: “Así como hice mil dietas, nunca tome anfetaminas porque me quedó muy claro que el efecto es nocivo. Evidentemente esta cosa mágica la quiero hasta cierto punto”. Toda una reflexión sincera e interesante.

En cuanto a cómo se acepta en la actualidad, Malena expresó: “Hay un momento en el que ya me relajé, aunque no quiere decir que la pase horrible a veces, porque me siento mal, porque tardo más vistiendome que si estoy más flaca. Me encantaría sentirme bien con un cuerpo más gordo”.

Lejos de los tapujos, de lo políticamente correcto, Guinzburg reconoció las sensaciones que la abordan y contó: “Odio que a mi me importe tanto, que mi estado de ánimo se ve modificado por si me veo más flaca o gorda”.