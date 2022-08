Malena Guinzburg confesó qué la enamoró de su novio que conoció por Tinder

Graciosa, poseedora de una capacidad innata para generar risas y crear atmósferas divertidas en sus presentaciones en el escenario y en cualquier ámbito de la vida. Malena Guinzburg camina con sólidez por su profesión y también nada entre las nubes del amor, por eso se animó a revelar por qué se enamoró de Adrián, su pareja.

Dentro de una gama variada de contenidos en sus monólogos, la hija del enorme Jorge Guinzburg siempre ha surfeado por la temática del amor, generalmente con un tono irónico y con mucho hincapié en los fracasos o en las dificultades de la convivencia.

Por eso la integrante de Las chicas de la culpa, que protagoniza con las geniales Fer Metilli, Natalia Carulias y Connie Ballarini, conoce a la perfección este aspecto de la humanidad, las relaciones interpersonales. Prácticamente puede considerarse una experta.

Malena encontró el amor a través de la modernidad, es decir, las aplicaciones de citas que están tan en boga y que permiten a las personas conectarse, a comenzar un diálogo. En este caso en particular, hace más de un año, la comediante se topó con el perfil de Adrián.

Con el tiempo transcurrido y el bienestar como eje central en la relación, Guinzburg se animó a contarle al mundo algunos detalles de su pareja y sobre todo describió los rasgos de la personalidad de su novio que le activaron el enamoramiento, la flecharon.

“Adrián es una persona que me hace reír mucho y lo valoro muchísimo: yo no concibo una relación sin humor. Eso me enamoró de él. Nos conocimos en tinder hace un tiempo y estamos muy bien”, exteriorizó con total alegría y sin ningún tipo de tapujo.

En esa entrevista con Revista Gente, la hija de Jorge agregó algunas reflexiones respecto a lo que ha sufrido en lo sentimental y contó: "En el amor aprendí más de mis fracasos que de los éxitos. !Bah! En realidad, el tema es cómo transité cada relación y el hecho de haber tropezado varias veces con la misma piedra: algo que ya no quiero que ocurra".