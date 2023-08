Las risas antes del último adiós de Les Luthiers

Me acuerdo cuando era chica y una tía, muy fanática de Les Luthiers, me pasaba a buscar en su Ford Fiesta del año '95 y ponía los cassettes del grupo. Yo, de tan sólo 5 años, no entendía porqué se reía tanto. El tiempo pasó y el auto lo terminó heredando mi familia. Sí, y con todos los cassettes de Les Luthiers. Y no los tiramos. Sería una ofensa total a la cultura. No han quedado en la guantera olvidados, sino que los seguimos escuchando en cada viaje y las carcajadas no faltan.

Ese original grupo que se formó a fines de los años '60 y que le ha sacado una sonrisa a miles de personas a lo largo de 55 años por América y Europa, vino de nuevo a Mendoza, pero esta vez para despedirse. Ese día que nadie quería que llegara, llegó. Fue en los primeros días de este año que la agrupación musical anunció su despedida a través de las redes sociales. Carlos López Puccio y Jorge Maronna, integrantes históricos de Les Luthiers, necesitan un merecido descanso después de tantos años arriba de las tablas.

Jorge Maronna junto a Carlos López Puccio. Créditos: Santiago Tagua/MDZ.

¿Quiénes hubieran dicho que un grupo de tipos vestidos de frac podrían hacernos reir tanto? Han sido la combinación perfecta: grandes músicos, cantantes e incluso hacían sus propios instrumentos (...de ahí lo de Los Luthiers) todo con un humor inigualablemente inteligente en donde el doble remate del chiste es una constante. Es difícil encontrar algo similar en el mundo, y por eso han obtenido premios como el Konex o la Princesa de Asturias en España y ¡hasta un Grammy!. Su humor investigó navegó múltiples estilos musicales, idiomas, instrumentos locos (como la Lira de asiento o lirodoro, Dactilófono o máquina de tocar, etc.)

Este miércoles, los artistas se presentaron en el Teatro Mendoza con el espectáculo "Mastropiezos de Matropiero". Fue la primera función de las cinco presentaciones consecutivas que brindarán en la provincia y las entradas para las funciones restantes se pueden adquirir a través de Entradaweb. Este show no tiene más de un año en los escenarios, fue estrenado en noviembre de 2022 en el Teatro Astengo de Rosario y tendrá mas de cien presentaciones.

La sala ubicada en calle San Juan se llenó de espectadores. Créditos: Santiago Tagua/MDZ.

Esta reciente propuesta que trae la agrupación cuenta con once obras nuevas y tres que han sido rescatadas del repertorio anterior: "Pasión Bucólica"; "Aria Agraria" y "Vote a Ortega". Además tocan temáticas actuales: de género; política; nuevas tecnologías y más; pero manteniendo el virtuosismo que los ha caracterizado durante más de cinco décadas.

No me atrevo a contar con detalles lo que fue el show para no arruinar la experiencia, pero si voy a decir que a pesar del tiempo Les Luthiers no decae, con los "tropiezos de Mastropiero" los únicos que caen en las risas y los aplausos somos el público que los seguimos con profunda admiración. Es la última oportunidad para ver a esta leyenda viva del humor.