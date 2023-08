Marina Calabró apuntó contra con un aspecto de Got Talent Argentina que calificó de "disgusto"

En su columna del programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró hizo su crítica de Got Talent Argentina (Telefe), el nuevo éxito de la televisión abierta en nuestro país. Si bien la periodista destacó algunas virtudes del certamen, fue muy dura con un aspecto que no le convenció y no dudó en tildar de "disgusto".

"La puesta es realmente despampanante, se ve amplio y lujoso", destacó Marina Calabró sobre el despliegue de producción de Got Talent Argentina. Aunque luego la especialista en espectáculos disparó: "Lo primero que voy a apuntar fue la presentación de los jurados, fueron pasando uno a uno y se hizo largo e innecesario, porque Flor Peña no necesita presentación, tampoco Abel Pintos. Ahora, la Joaqui, el que la conoce, la conoce y el que no, no la va a conocer porque la saluden. Lo mismo con Emir Abdul Gani. Se supone que son personalidades o celebridades que tienen autoridad en la materia. Los tienen que dar por famosos, porque si los empiezan a explicar, perdieron ellos. Eso me pareció que no sumó".

Además, Calabró cuestionó a la producción de Got Talent Argentina por incluir a figuras muy conocidas para la nueva generación, como La Joaqui y Emir Abdul Gani, referentes que según la especialista en espectáculos no están a tono con el público que ve televisión abierta, compuesto mayormente según la periodista por mujeres que tienen más de 50 años.

Leyenda

Luego, Marina Calabró destacó la labor de conducción de Lizy Tagliani en Got Talent Argentina, y enfatizó que con su carisma y oficio "se pone el programa al hombro". En tanto que sobre el desempeño de Florencia Peña en el jurado, señaló cierta sobreactuación de las lágrimas y emociones de la actriz ante las presentaciones de los concursantes.

Lizy Tagliani es según Marina Calabró, la artífice del brillo de Got Talent Argentina. Foto: Captura TV.

A la hora de criticar el punto que consideró más negativo en Got Talent Argentina, Calabró sentenció: "Es un disgusto la edición, por momentos es achure. Unos saltos de edición tan desprolijos, tan mal hechos en el medio de una devolución que se nota que tenían que meter el programa en determinada cantidad de minutos de artística. Si era en la mitad de la frase, en la mitad de la frase. Lo que pasa que cuando se nota eso, al espectador le da la sensación que eso que estaban diciendo no era importante. Entonces desautorizan al propio jurado. Y no se salvó ninguno. Achuraron a troche y moche, y eso no me gusta. No está a la altura de un producto de tamaña calidad. No se puede notar la edición a esta altura del partido, por favor... prolijidad".

Finalmente, Marina Calabró volvió a apuntar contra el nivel del casting de Got Talent Argentina al argumentar: "Con respecto al casting... ¿Qué había dicho yo? Flojardi, y lo que me discutieron. Esto no juzga la calidad de los artistas que tienen un contexto y tienen que estar balanceados para generar distintas emociones en el jurado y en el público. Pero lo que noté era que había números muy vistos, como la acrobacia aérea, o una niña divina, pero para mí ya lo vi en el show de Susana Giménez cuando hacía el show de talentos de chicos. Todo me daba la sensación de que ya lo había visto, tal vez no en ese artista, pero sí en otro muy similar".