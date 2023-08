Lola Cordero está de novia tras el divorcio de Alexis Puig: quién es su pareja

La historia de amor entre Alexis Puig y Lola Cordero llegó a su fin en el 2021, tras veinte años en pareja. Con la noticia consumada nacieron las especulaciones sobre los motivos del repentino distanciamiento, aunque ellos mismos aclararon que fue una decisión tomada en conjunto.

A pesar de mantener una buena relación, los inconvenientes fueron post divorcio, principalmente a la hora de disputarse la división de bienes donde, finalmente, se pudo llegar a un acuerdo entre las partes.

Con el divorcio consumado, el primero en rehacer su vida fue el periodista de cine quien no solo encontró una nueva pareja sino que concretó un nuevo matrimonio con Luciana Méndez, una ingeniera en software de 33 años.

El evento nupcial del periodista fue algo controversial, principalmente por el hermetismo de la novia, evitando los medios y dejando el registro civil a la brevedad. Justamente, el periodista Gonzalo Vázquez brindó detalles sobre el llamativo episodio.

Lola encontró el amor.

El notero de Intrusos relató: “Estuvimos ahí y fue un momento incómodo. Dieron el sí y, de un momento a otro, ella agarró sus cosas, se prendió un cigarrillo y se fue sin hablar con nadie. A ella le incomodaba mucho la presencia de los medios, es una persona que no quería estar ahí”.

“Exactamente cinco minutos después de dar el sí, agarró sus cosas y se fue seguida de Alexis que, al ver esa situación, acompañó a su reciente mujer. Estaban a punto de hablar y ella dijo ‘no, no, no’, agarró el cigarrillo y se fue”, concluyó.

Por su parte la histórica panelista de Bendita TV, le restó importancia al accionar de su ex marido y expuso: “Voy a citar a una maravillosa actriz española que se llama Ana Milán: ‘Estoy soltera, no sola’. La estoy pasando bárbaro, les aseguro”.

Finalmente el secreto salió a la luz y desde El Run Run del Espectáculo dieron la primicia sobre la relación que mantiene la actual panelista de Todas las Tardes: “Está super enamorada de un abogado desde hace cuatro meses”. El amor volvió a tocar a la puerta de Lola.

"Estoy en pareja y muy feliz, no tengo mucho más para decir. La relación comenzó por mi cumple", contó la panelista en diálogo con PrimiciasYa y aclaró: "no es de los medios y no quiero exponer la relación, estoy muy tranquila así". Por lo que se filtró se trataría de un abogado.