Lola Cordero confesó por qué dejó de trabajar con Beto Casella tras 15 años juntos

Faltan apenas unos días para que comience marzo y las novedades en la televisión no se detienen. En ese marco, en los últimas se generó una gran sorpresa por la partida, luego de 15 años, de Lola Cordero de Bendita TV.



El programa de Beto Casella sufre una baja considerable en una de sus panelistas más emblemáticas de los 16 años que el ciclo lleva al aire (sólo superado por Intrusos como el programa que más tiene lleva al aire).



Sin dudas, el alejamiento después de tanto tiempo comenzó a generar especulaciones acerca de las razones concretas para que Lola Cordero decidiera salir de su zona de confort para ir a probar suerte a otro programa.

Lola Cordero se va de Bendita TV tras 15 años. Foto: Instagram.



Lola Cordero formará parte, desde marzo, del programa “Todas las Tardes”, que conduce Maju Lozano. Además, comunicó que en su faceta radial también habrá cambios y nuevos aires: se sumará a “Ruleta Rusa”, con Nancy Pazos.



A raíz de los cambios, muchos comenzaron a preguntarse si habrá existido algún tipo de cortocircuito con Beto Casella. Sin embargo, fue la misma periodista y locutora la que se encargó de despejar los rumores.



“Formar parte de equipazos como el de Bendita siempre fue un lujo que agradecí al cielo y a Beto Casella, que ya es un hermano de la vida y me acompaña en todas mis decisiones. Se cumplen ciclos y es momento de arrancar en nuevos proyectos. Gracias, Beto”, escribió en Twitter.

Lola Cordero explicó por qué deja a Beto Casella y Bendita TV.



“A partir del 6 de marzo, de 14 a 16, estaré acompañando a Maju Lozano en Canal 9. Feliz con este 2023 que me sigue dando trabajo. Los laburantes que sostenemos familias sabemos lo que significa. Gracias a los que me acompañan”, valoró Lola Cordero.



“Novedad 1. Radio de 6 a 9 (Seguiremos levantándonos a las 4.30 de la mañana. Ya es un clásico para mí). El miércoles 1 de marzo arrancamos con Ruleta Rusa, en Mega. Feliz de volver a mis inicios, a una radio que me dio la primera oportunidad”, cerró.