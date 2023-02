Quién es la figura que deja BenditaTV y se va a otro programa de Canal 9

Cuando faltan días para que comience marzo, este 2023 continúa sorprendiendo con cambios y pases televisivos. Así es el caso de una figura de Bendita TV, que dejará el programa para pasar a otro ciclo del mismo canal.



Se trata de la periodista Lola Cordero, quien abandona el programa de Beto Casella, pero que continuará trabajando en Canal 9. ¿Dónde estará? Se sumará al ciclo “Todas las Tardes”, que conduce Maju Lozano.



Así lo anunció la propia Lola Cordero en su cuenta de Twitter, en donde se mostró feliz y muy entusiasmada por este nuevo desafío, luego de haber sido una importante figura en Bendita TV durante 15 años.

Lola Cordero se va de Bendita TV.



“A partir del 6 de marzo de 14 a 16 estaré acompañando a Maju Lozano en Canal 9. Feliz con este 2023 que me sigue dando trabajo. Los laburantes que sostenemos familias sabemos lo que significa. Gracias a los que me acompañan”, comentó.



Además, la periodista se despidió de Bendita TV con un emotivo mensaje y un sentido agradecimiento para con el conductor del programa, Beto Casella, para quien tuvo palabras muy cálidas.



“Formar parte de equipazos como el de Bendita siempre fue un lujo que agradecí al cielo y a Beto Casella, que ya es un hermano de la vida y me acompaña en todas mis decisiones. Se cumplen ciclos y es momento de arrancar en nuevos proyectos. Gracias, Beto”, expresó Lola Cordero.

Lola Cordero, en Bendita TV.



Por otra parte, la periodista contó también que volverá a la radio en la que dio sus primeros pasos en la Argentina: Mega 98.3. Lo hará en el programa de Nancy Pazos, “Ruleta Rusa”, en el horario de 6 a 9.



“Novedad 1. Radio de 6 a 9. (Seguiremos levantándonos a las 4.30 de la mañana. Ya es un clásico para mí). El miércoles 1 de marzo arrancamos con Ruleta Rusa, en Mega. Feliz de volver a mis inicios, a una radio que me dio la primera oportunidad”, cerró.