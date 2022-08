Revelan por qué Bendita TV no nombra más a LAM

Bendita TV es desde hace años uno de los clásicos de la televisión argentina, con su estilo bien marcado de repaso diario de la actualidad de la pantalla chica. Con humor y mucha ironía, el ciclo va camino a cumplir 16 años al aire.



Desde hace un tiempo, llama la atención que en sus emisiones diarias no muestren fragmentos de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, señal a la que se mudó este año proveniente de El Trece.



Fue el propio Ángel de Brito quien terminó con el misterio y explicó las razones por las que el programa de Beto Casella ya no los nombra. El tema surgió a partir de una pregunta de un usuario de Instagram.





“¿Por qué Bendita TV ya no los nombra más?”, le consultaron a Ángel de Brito por intermedio del sticker de preguntas de las historias de Instagram. “Porque no pueden hablar de América por un tema legal que tuvieron. Nos deben extrañar. Tenemos la mejor con Beto”, contestó Ángel.



De hecho, hace pocos días fue Beto Casella quien se refirió a esta situación, en medio de su disputa persona con Luis Ventura, una de las figuras de América, con su programa Secretos Verdaderos.



Todo surgió luego de que Luis Ventura dijera en el programa de Florencia Peña (La Puta Ama) que ”cagaría a trompadas” a Beto Casella. Esto, lógicamente, generó revuelo y la respuesta de Beto no se hizo esperar.





“Esto (el informe) es de Socios del Espectáculo (El Trece), sino nosotros ni hacíamos nada. Nunca sabés con ese canal. Sepan que nosotros, desde hace años, posiblemente porque en general nos ha ido muy bien, por Vila, el patrón, nos quisieron prohibir poner material de América”, reveló el conductor de Bendita TV.



“Averiguaron judicialmente y no pueden prohibir lo que ya salió al aire, que lo emita cualquier otro, porque ya salió por antena. Pero nuestra producción, por orgullo, dijo que no le usemos nada, que nos va a ir bien igual”, agregó Beto.