De que trabaja la nueva novia de Alexis Puig, el ex de Lola Cordero

A finales del año pasado se supo que Alexis Puig y Lola Cordero se habían separado tras casi 20 años de relación. “Quería contarles que tras muchos años juntos hemos decidido con Lola separarnos”, comunicó en aquel entonces el periodista de cine.

“No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia a la que amamos. Gracias a todos los amigos y familia que nos apoyan y contienen en este momento”, agregó después.

Sin embargo, tras algunos pocos meses de haber terminado todo con la madre de sus hijas, Lara y Eva, Alexis Puig decidió volver a aportar al amor cuando conoció, por medio de redes sociales, a una joven con muchos gustos en común. Se trata de Luciana Méndez, 15 años menor que él.

Fue ella quien decidió contar cómo fue su primer encuentro en diálogo con Ciudad: “Nos teníamos en redes y había buena onda. Y bueno, un día sabiendo que él estaba separado vi que publico los estrenos de la semana le pregunté qué íbamos a ver. Así que fuimos al cine, la pasamos bien y bueno, fluyó”.

Además, confió que empezaron su historia de amor a comienzos de este año y que desde la primera vez que se vieron sintieron que se conocían desde hace años: "Los dos somos fans de las mismas cosas y básicamente hay un multiverso de los fans de las películas de terror, los clásicos y esas cosas. Entonces, eventualmente nos conocemos todos con todos”.

Aunque no se conocen muchos detalles sobre la novia de Alexis Puig, sí se sabe que tiene 33 años y que es Software Engineer. Pero en sus redes sociales, ella misma se define como "software engineer de día, deidad sobrehumana de noche”. Allí se muestra en producciones de fotos lookeada como vampiresa y otros personajes del cine de terror del cual admitió ser fanática.

“Estamos contentos. Yo estoy súper feliz. Empezamos a salir a principios de año, si bien nos conocíamos por Instagram, pero no habíamos interactuado… Cuando yo anuncié públicamente que me había separado, Luciana también se había separado de su novio y me escribió por Instagram. Me dijo ‘¿por qué no vamos al cine?’”, contó el periodista cuando dialogó sobre ella con Socios del Espectáculo (El Trece).