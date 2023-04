Alexis Puig, el ex de Lola Cordero, se defendió tras ser tildado de "mantenido"

En los últimos días, la tormentosa separación de Lola Cordero con Alexis Puig volvió a dar que hablar porque apenas a un mes de firmar su divorcio, el periodista anunció que tenía planes de casamiento con su novia, Luciana Méndez.

En medio de varias versiones encontradas sobre fechas que no cierran y demás detalles que signaron el final de esa relación de años, desde el entorno íntimo de Lola Cordero empezó a circular con fuerza una acusación fomentada por la panelista: que Lola se había cansado de “mantener” a Alexis durante su matrimonio y que, en definitiva, era un “vago”.

Indignado al enterarse de lo que se dice de él, Alexis Puig se comunicó con Pablo Layus a través de un mensaje en el que detalló cómo empezó su carrera en los medios y cómo fueron los primeros pasos de la panelista de Bendita.

“Estoy sorprendido por las cosas que estoy escuchando. Yo trabajé en América por lo menos siete años antes de que Lola fuera a Intrusos. Cuando ella fue a Intrusos, a Jorge Rial le pareció buena idea que fuera cronista para hacer un juego con ella en el piso”, arrancó Puig su audio.

Alexis y su pareja, Luciana Méndez, con quien anunció casamiento. Instagram Alexis Puig.

La versión de Alexis Puig sobre los inicios de Lola Cordero en la TV

“Después, a Canal 9 entré porque me llamaron de la gerencia de noticias, ella trabajaba en artística. Ella nunca me consiguió ningún trabajo, y si lo hubiera hecho, lo diría”, avanzó, y señaló que tuvo un rol importante para apalancar a Lola cuando llegó al país: “Sí es verdad que cuando ella vino acá, no conocía a nadie, yo tuve que ayudarla y darle contactos, y está bien”.

“Yo le presenté a Beto Casella y los primeros trabajos que tuvo como actriz se los conseguí yo también”, añadió el periodista de Telenueve, que no se arrepiente de haber ayudado a su ex pareja a hacerse un lugar en los medios argentino. “Yo era el local, es lógico”, indicó.

Actualmente Alexis se desempeña en Telenueve. Instagram Alexis Puig.

“Si van a inventar, preferiría que no hablen del tema. Yo nunca le falté el respeto a nadie. Pueden preguntarle a mis compañeros la clase de persona que soy. No me gusta el quilombo, no me gusta que mientan”, se despidió Alexis Puig, decidido a que se escuche su versión de los hechos y a limpiar su nombre.