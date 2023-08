La Tora confesó el peor momento qué pasó cuando salió de Gran Hermano

Ya pasaron casi cinco meses de la finalización de Gran Hermano, pero el furor de algunos exhermanitos continúa vigente dentro de la audiencia y los fanáticos. La popularidad que ganaron varios personajes ha sido muy fuerte, y en el caso de Lucila La Tora Villar, el grado de exposición fue bastante importante.

La Tora fue una de las grandes protagonistas de la última edición de Gran Hermano. Al principio con varios detractores y luego, en su segundo ingreso a la casa vía el repechaje, cosechando más fanáticos y mejorando drásticamente su perfil.

Este viernes por la noche, la joven de Berazategui estuvo presente en Noche al Dente, el programa de Fer Dente por América TV, y habló del fuerte impacto que vivió al salir del reality, como parte de reinsertarse a la normalidad.

La exhermanita estuvo como invitada junto a Nacho Castañares, a quien conoció en el programa y con quien hoy se encuentra en pareja, y el momento más fuerte de la charla fue cuando abrió su corazón sobre cómo le cambió la vida después del programa.

“Ahora, estoy bien. En su momento, cuando salí de la casa la primera vez, a mí me pegó muy fuerte y muy duro, y no la pasé bien. Pero bueno, tenía la ayuda psicológica”, comenzó detallando.

Consultada por Fer Dente sobre qué cosas la habían afectado, La Tora rememoró: “Tenía fobia social. No quería ver a nadie y me daba miedo el grupo de gente. Lo que fue el Mundial, lo viví de las puertas para adentro, no pude salir a festejar”.

La Tora se confesó sobre cómo fue su salida de la casa de Gran Hermano y el impacto que generó.

Y cerró: “Yo no sabía que era tanto. Después no entendía si medio país me odiaba, si no me odiaban. En la calle eran todos un amor, entonces no entendía las redes sociales. Pero, con la ayuda de los psicólogos, fue recontra fructífero”.