Por qué Yanina Latorre no le creyó a Marcelo Tinelli: "No hace un año que..."

En el marco de lo que fue la presentación de todo el staff de una nueva edición del Bailando por un sueño, el Hipódromo de Palermo se convirtió en el punto neurálgico para reunir a las estrellas que intentarán catapultar el rating y, como era de esperar, no faltó el líder del ciclo, Marcelo Tinelli.

Quien tampoco se ausentó en el evento fue el conductor de LAM, y jurado de la competencia, Ángel De Brito quien no dudó en encarar al ex presidente de San Lorenzo y abordar algunos temas como los rumores de reconciliación con Paula Robles.

Tinelli aprovechó los micrófonos para negar el affaire luego de encontrarse con su ex pareja: "Salí a correr con Paula ¿Por qué no se puede? En el '96 salíamos a correr juntos y hacíamos todo ese mismo trayecto que hicimos".

"Un día me dice: '¿No querés hacerlo y yo te acompaño en la bici y vos vas corriendo?’. Me pareció medio rara la propuesta, pero me pareció lindo de parte de ella, que es una divina, y es puro amor, y le dije ‘sí, dale flaca’”, continuó.

Cabe recordar que el propio Tinelli, con un tierno mensaje, alimentó las especulaciones sobre un romance. “Gracias por todo, por esa energía y amor inigualable. Por darme dos hijos maravillosos, te amo siempre”, había escrito.

El padre de Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lorenzo aclaró que no está en sus planes volver a estar en pareja: “Estoy totalmente solo. Solo no, con El Tirri y con mis hijos que me llenan la vida”. Aunque también confesó tener algún touch and go "de vez en cuando”.

Justamente, incisivo como siempre, De Brito quiso ahondar sobre su vida sexual y el conductor fue tajante: “Ya ni me acuerdo de la última vez. Iba a tratar de recordar si fue en el 2022… mitad de 2022 la última vez”.

Poco le valieron las declaraciones a la panelista Yanina Latorre, que siempre sabe algo más de lo que dice, y que esta vez fue contundente con el líder de La Flía: “No te lo cree nadie, ni vos”.