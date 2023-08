Marcelo Tinelli respondió sobre la posible reconciliación con Paula Robles: "Ella es..."

Desde que se separó de Guillermina Valdés, a inicios de 2022, Marcelo Tinelli enfrentó todo tipo de rumores de relación. Pero sin dudas, el más llamativo es el que lo vincula, una vez más con Paula Robles, su ex pareja y mamá de sus hijos Francisco y Juana.

Marcelo y Paula terminaron hace 14 años pero, siempre que pueden, demuestran que mantienen un hermoso vínculo y están presentes en sus vidas, y no sólo como padres de sus hijos en común. Tinelli y Robles comparten cumpleaños, salidas y, ahora, una nueva rutina de entrenamiento, la misma que tenían cuando estaban juntos.

“Te amo siempre”, fue el cierre que Marcelo Tinelli hizo en un reciente posteo con Paula Robles, donde se los ve entrenando de madrugada y amaneciendo juntos en un bar porteño. Y en medio de la foto de presentación del Bailando en el HIpódromo de Palermo, Tinelli se animó a hablar a fondo sobre la verdad de lo que pasa con la bailarina.

“No quiero arrancar soltero y que ya me busquen pareja. No quiero rótulos. Salí a correr con Paula y ya están diciendo que estoy con ella”, empezó el conductor de América, en diálogo con Ángel de Brito, que fue directo al hueso a preguntarle sobre este acercamiento.

Tinelli habló del entrenamiento que realiza con Paula Robles. Captura TV.

“¿No se puede? Somos padres presentes. Corrí a las seis de la mañana y con el teléfono, yo grabándome. Podría haber venido un chorro a afanarme, sin embargo me la fui bancando muy bien”, contestó Marcelo Hugo, sobre su rutina física que retomó con la ex ShowMatch.

En ese punto, Tinelli explicó cómo nació esa costumbre de salir juntos: “Con Paula nos conocimos y en el ‘96 ya empezamos medio a convivir. Y salíamos a correr juntos. Hacíamos todo ese mismo trayecto. Un día la Flaca me dice: ‘¿No querés hacerlo que yo te acompaño en la bici’? Y me pareció medio rara la propuesta, pero me pareció linda de parte de ella que es una divina y es puro amor. Y le digo: ‘Sí, dale, Flaca’”.

Y contó detalladamente cómo fue esta nueva vuelta: “Seis de la mañana, me dice: ‘Desayunamos’. ‘¿Dónde desayunamos?’. ‘En Tabac’. Entramos, estaba Gustavo Sofovich en un zoom, a los gritos. Le quise dar un beso y me dijo que no porque estaba apestado, así que me puso el puño. Paula me preguntó quién era”.

Se quedaron tomando un café, se sacaron fotos con los mozos y luego cada uno siguió por su lado: “Después seguí corriendo hasta casa. Me cambié y me fui al gimnasio, después ella fue al gimnasio. Ahora ya se armó un grupo de corrida para la próxima en el que estamos Juanita, Pau, yo y se sumaron Andrea Burstein y Francesca Rivero”. Marcelo Tinelli y Paula Robles con su hija Juanita, en un evento.

¿Y cuál es el presente sentimental de su ex? El conductor dijo desconocerlo. “Nunca le pregunté. Ni yo le pregunto a ella ni ella me pregunta a mí en qué ando. Por ahí, he ido a algún cumpleaños donde ha habido algún bailarín joven que me pareció que, no sé si era novio, pero que estaba saliendo. Ella hace muchos intercambios con alemanes y con franceses”, indicó, y agregó: “No es algo que me interese saber”.

Las sentidas palabras de Marcelo Tinelli sobre Paula Robles

“Hace un tiempo, @mariapaularobles314 , me hizo una propuesta que me pareció algo insólita, pero a la vez tuvo algo de atractiva. Volver a salir a correr yo, y ella acompañarme en bici, por las calles de Buenos Aires, como hacíamos juntos hace 25 años”, contó Tinelli en su publicación de Instagram que generó revuelo.

“Experiencia única, increíble. Pudimos hacer 11 kilómetros. Gracias por todo Pau, por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos, y por poderme hacer sentir esto de vuelta. Te amo siempre”, cierra el conductor su publicación, todo un manifiesto sobre “el amor después del amor”.