Ángel de Brito se mató con Moria Casán en una fuerte discusión en redes

Las secuelas de las sorpresivas elecciones de la PASO pululan en todo tipo de ámbito, tanto en la opinión pública, como en las redes sociales y también ha alcanzado a componentes del mundo del espectáculo. Así, Moria Casán cayó en las garras de unos mensajes irónicos.

Todo se remite a la inesperada derrota de Malena Galmarini en la interna para ser candidata a intendente de Tigre. La diva es la actual pareja de la política que no logró superar a su rival Julio Zamora. Por eso, los internautas crearon contenidos hirientes.

Así se hizo eco de las burlas hasta Alfa, el ex Gran Hermano, el más longevo de la casa más famosa de la televisión, quien puso en sus perfiles digitales una imagen de Moria con un teléfono y un texto irrisorio que rezaba: “Soy la ex de Galmarini, quisiera hablar con el papá de Milei, lo amo”.

Los memes con los que se burlaron de Moria.

Al ver que la cuenta de LAM publicó esa imagen, Casán no se quedó callada y decidió saltar al mundo de las plataformas digitales y escribió: "(ALFA) usa una bandana que le interviene las neuronas, las que solo funcionan con la forrándula... el ejército suena a milico".

Ni lerdo, ni perezoso, Ángel de Brito tomó las riendas y cruzó a Moria, de manera llamativa por la buena onda que siempre se prodigaron, y exclamó: "Ejército puede ser el de San Martín, de héroes, no del que flasheaste con “Milicos”, el de #LAM la rompe".

El cruce picante de Ángel y Moria.

El feedback se multiplicó y apareció un contraataque de Moria para el animador de América: "No aclares Ángel... no flasheo por lo de los milicos. Los adoro. Soy hija de milico, me calientan las botas y amaba acompañar a mi padre a Campo de Mayo. ¿No estarás flasheando vos que imaginás a tus pussies como ejército de héroes? Próxima locación de LAM: frizadas en la cordillera".