El punzante mensaje de Moria Casán tras la victoria de Javier Milei en las PASO 2023

Javier Milei sorprendió este domingo al convertirse en el inesperado ganador de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El candidato a presidente por La libertad avanza logró el 30,04% de los votos, desplazando a Juntos por el Cambio al segundo lugar y relegando al tercer puesto a Unión por la Patria.

Tras las repercusiones que generaron los resultados finales, muchos famosos se pronunciaron a favor y en contra del líder del movimiento libertario. En su cuenta de Twitter, Moria Casán publicó un mensaje, con una frase que hace referencia a uno de los lineamientos de la campaña de Milei.

Javier Milei durante su discurso de victoria.

"Hello, amores. Por descansar después de la función gloriosa de ‘Brujas’. Saben que trabajamos siempre después de las elecciones, cultura del trabajo. Pasan los gobiernos, siguen los artistas", comenzó expresando la One.

"¿Parece que se terminó la Caspa? ¿Qué hacemos con los piojos y liendres? Love a todxs", agregó.

La respuesta de Javier Milei a Lali Espósito

Tras la victoria del líder libertario, Lali Espósito fue una de las que se mostró asustada por el resultado de las PASO. "Que peligroso. Que triste", escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Luego de las fuertes críticas que recibió, compartió otro mensaje. "No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", expresó.

Por su parte, Milei le quitó importancia al comentario. En diálogo con Radio Rivadavia opinó: "No sé quién es Lali Espósito, yo escuchó los Rolling Stones".