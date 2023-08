El insólito consejo erótico electoral de Moria Casán para Sergio Massa

La campaña de Unión por la Patria sumó anoche a Moria Casán con una insólita confesión de Sergio Massa. El precandidato presidencial reveló que "Moria me dice que me envaselina el cuerpo para que me rebote todo".

Durante una entrevista con un canal de YouTube, Sergio Massa dijo además que su suegra, Moria Casán, "es una piba bien de barrio y muy buena compañera". La legendaria actriz y vedete argentina está en pareja con Fernando "Pato" Galmarini, padre de Malena Galmarini, la esposa de Massa.

"Moria me dice que me envaselina el cuerpo para que me rebote todo"



Sergio Massa dijo que su suegra, Moria Casán, "es una piba bien de barrio y muy buena compañera" y bromeó: "Somos una familia ensamblada, como es Unión por la Patria".



Mirá El Método uD83DuDC49 https://t.co/aobJBrvwSc pic.twitter.com/xcljdb9ezx — Corta uD83CuDFC6 (@somoscorta) August 6, 2023

En relación con su convivencia familiar con Moria Casán y los Galmarini, Sergio Massa hizo un paralelismo político: "Somos una familia ensamblada, como es Unión por la Patria"

También señaló que "el gobierno cometió un error" al no presentar "el estado de situación que dejó la deuda que contrajo el macrismo", en referencia al préstamo que la gestión de Juntos por el Cambio tomó del Fondo Monetario Internacional en 2018, y aseguró que "la transparencia no se pone en los carteles de campaña", sino en "leyes".

"El gobierno cometió un error en no comentar sobre el estado de situación que dejó la deuda que contrajo el macrismo. Creo que no hubo gimnasia para contar el estado de situación que nos dejó", consideró Massa en una entrevista para el canal de YouTube El método Rebord que se transmitió anoche.

En ese sentido, marcó: "Mauricio Macri dejó un perno de 45 mil millones de dólares, que no están ni en rutas, ni hospitales, ni escuelas, nada. El mayor préstamo del FMI, más que a Ucrania para la guerra. Lo anunció en un minuto y nos ató por 13 años, y encima ahora dicen que van a pedir más plata".