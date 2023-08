Los mensajes de Nancy Dupláa contra Javier Milei tras su triunfo en las PASO

Los resultados de las elecciones primarias del día domingo siguen generando repercusiones. La inesperada victoria de Javier Milei despertó preocupación en muchos referentes del mundo del espectáculo, quienes compartieron sus sensaciones en las redes sociales,

En este contexto, una de las que hizo un duro descargo fue Nancy Dupláa, quien a través de sus redes sociales compartió algunos posteos sobre el líder del partido liberal.

Javier Milei.

"Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo", reza el primer posteo compartido en sus historias de Instagram. Otro de los mensajes que compartió, que incluye una bandera de la comunidad LGBT, reza: "Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones. Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho".

Recordemos que Dupláa no fue la única que se manifestó en contra del líder de La Libertad Avanza. Lali Espósito expresó: "Qué peligroso. Qué triste". El mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y acumuló en pocas horas más de 16 mil comentarios.

Por su parte, este lunes, Pampita habló en LAM (América) y aseguró: "Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei".