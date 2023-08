El inesperado mensaje que recibió Marcela Tauro de Jorge Rial tras años sin hablarse

Luego de afrontar la triste noticia de la muerte de su mamá, Marcela Tauro regresó a Intrusos (América) y agradeció la cantidad de mensajes de apoyo que recibió. Pero sin lugar a dudas sorprendió al revelar que la llamó Jorge Rial, con quien se mantiene distanciada desde hace años.

"Me llamó mucha gente. Me asombré. Hasta Jorge me llamó. Y me dejó un mensaje muy amoroso", expresó la periodista algo sorprendida por la actitud de su colega, luego de aquella escandalosa pelea que protagonizaron al aire de Intrusos en mayo de 2020, desencadenando la ruptura de una amistad tan larga como el vínculo laboral que llevaban.

Recordemos que el motivo de la fuerte pelea que mantuvieron al aire había sucedido en medio de una entrevista con el ex secretario de la clínica Mühlberger, Juan Roccabruna. Allí, Tauro había dado alguna información que comprometía a Roccabruna y el conductor le pidió: "no digas algo al aire si no vas a dar la fuente".

"Rial me maltrató. A un periodista nunca se le pide la fuente. Dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno... Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije ‘¿por qué pasa todo esto?’. Sentí que algo se cortó", argumentó Tauro ante su decisión de abandonar el programa por lo sucedido.