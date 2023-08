El importante pedido de la familia de Silvina Luna en medio de especulaciones sobre su salud

En los últimos días se había conocido la información de que Silvina Luna, a raíz de algunas complicaciones en su estado de salud, había regresado a terapia intensiva. Esto motivó que interviniera la familia.



Sucede que, luego, se supo que la rosarina no había vuelto a terapia intensiva, que se trataba de una fake news. En ese sentido, una persona de su familia habló con Estefanía Berardi para aclarar la situación.

La familia de Silvina Luna hizo un importante pedido en las últimas horas.



“Ella se comunica bajito, pregunta. No está intubada. Por favor, acláralo porque no queremos que ella lea eso. Se va a poner mal”, leyó al aire la periodista en el programa Poco Correctos, que sale al aire por Canal 13.



“Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia”, agregó Estefanía Berardi sobre Silvina Luna.



“Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y que no esté tan quieta”, detalló luego la panelista del ciclo que conducen El Pollo Álvarez y El Chino Leunis.

Silvina Luna está internada desde junio.



Finalmente, de esta manera, quedó claro que Silvina Luna sigue internada pero que no regresó a una sala de terapia intensiva, como se había especulado mucho en los últimos días en las redes sociales.



Incluso, fue tanta la preocupación que había generado esa falsa noticia que hubo un fuerte pedido por parte de muchos famosos para que se hiciera una cadena de oración por la salud de Silvina Luna.