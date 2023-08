Consternación por la muerte de Emilio Petcoff, periodista de Telefe y El Trece

En las últimas horas se conoció la triste noticia de la muerte de Emilio Petcoff, periodista que tuvo su paso por El Trece y Telefe. El cuerpo sin vida de Emilio fue encontrado en su departamento de Capital Federal. Investiga un posible homicidio.

"Me confirma Edgardo Miller que apareció asesinado el periodista Petcoff, ex El Trece y ex Telefe. Lo hallaron degollado en su departamento de CABA ", contó Pablo Montagna, conductor de Radio Rivadavia.

Emilio Petcoff.

"De acuerdo con la información, fue un asesinato brutal", señaló Edgardo Miller, periodista y abogado.

Por su parte, una periodista que compartió espacio profesional con Petcoff en FM Palermo, Mariana Ríos Ortega, se hizo eco de la noticia: "Se nos fue, partió de este mundo de una manera muy fea, se estará investigando. A recordarlo con esta sonrisa será mi pensar. Gran persona, periodista, no se merecía morir. Te vamos a extrañar, esas charlas de periodismo y vida. Volá lejos, a tus tierras", expresó.