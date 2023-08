La inesperada reacción de Lali Espósito ante el cambio de look de La China Suárez

Para La China Suárez, los últimos días fueron de descanso y diversión junto a sus hijos, dado que primero pasó por las playas de Miami para luego dirigirse hacia Orlando, a Disney. En el medio, la actriz sorprendió con un radical cambio de look que dejó impactada a Lali Espósito.



Siempre en compañía de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, los hijos fruto de su relación con Benjamín Vicuña, La China Suárez se encuentra disfrutando de su viaje por Estados Unidos.

El nuevo look de La China Suárez. Foto: @sangrejaponesa.



En ese contexto, en las últimas horas sorprendió con una publicación de Instagram en la que subió una foto luciendo un radical cambio de look: decidió oscurecer el color de su cabello. De más está decir que le quedó muy bien.



Entre tantas reacciones, elogios y mensajes de aprobación a su nueva apariencia, La China Suárez se encontró con el comentario de Lali Espósito, quien no quiso ser menos que los seguidores de la actriz.



“Es el color”, escribió Lali Espósito entre los comentarios en el posteo en el que La China Suárez compartió con los usuarios de Instagram su cambio de look, acompañado con unos emojis de corazón, de un fueguito y de una carita pícara.

El comentario de Lali Espósito para La China Suárez por su cambio de look.



No es la primera vez que en el último tiempo Lali Espósito le tira buena onda a La China Suárez en las redes sociales. Ya había pasado cuando la actriz adelantó el clip que grabó con Santiago Celli, “El juego del amor”.



En aquella ocasión, Lali Espósito celebró el nuevo trabajo de su amiga. “Dale, nena”, le comentó. Por su parte, La China Suárez le devolvió las gentilezas. “Desde y para siempre”, contestó, junto a un emoji de corazón.