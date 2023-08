Los problemas de salud de Daniela de Gran Hermano: “El médico me dio reposo”

Ya pasaron cuatro meses desde que la última edición de Gran Hermano llegó a su final. Sin embargo, son varios los exparticipantes que han dejado una interesante huella dentro de los medios, como es el caso de Daniela Celis, quien recientemente fue noticia por el problema de salud que atraviesa.

Daniela Celis tuvo dos etapas en Gran Hermano. En la primera pasó casi desapercibida, envuelta en su noviazgo con Thiago Medina y poco más. En su segundo ingreso, gracias al repechaje, brilló siendo una de las grandes protagonistas en su papel de venganza.

Por eso, luego de concluir el reality, desde Telefe la eligieron como una de las figuras para conducir el programa de streaming Fuera de Joda, ciclo que conduce junto con Juli Poggio, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar.

Pero ahora la historia de Daniela Celis pasa por otro lado, porque si bien está disfrutando de un buen momento personal con muchas oportunidades laborales, también hay que destacar el problema de salud que la afecta.

Todo esto se supo debido a que su actividad en redes sociales disminuyó, algo que notaron sus seguidores y pasó a un preocupante plano cuando la joven se ausentó del streaming de Telefe. En este punto, desde Mañanísima se contactaron con ella para conocer su estado.

“Había mucha preocupación de los fans, que preguntan si está con Thiago, o si no, y ¿por qué no sube fotos de cuerpo entero? Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y yo le escribí al WhatsApp”, comenzaron contextualizando desde el panel.

Daniela Celis y Thiago Medina, una pareja que se armó en Gran Hermano.

“Ella me autoriza a contar esto. Me dice: ‘Estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer’”, completaron la información.