La inesperada confesión de Ventura: “A mi hijo, Rial le quiso…”

Durante muchos años Luis Ventura y Jorge Rial fueron mucho más que en equipo de trabajo, llegando a tener una amistad durante largo tiempo. Eran como hermanos, compartiendo muchísimas situaciones y con una enorme complicidad. Sin embargo, hoy la realidad dista mucho de aquella época.

Cuando Jorge Rial decidió echar a Luis Ventura de Intrusos en 2014, explotó una guerra mediática que los hizo enemistarse para siempre y que actualmente teje un nuevo episodio con el posible juicio al que irán. Todo esto luego de la aparición de Morena Rial en América y los escándalos familiares que se descubrieron.

Este viernes por la noche, el periodista de Secretos Verdaderos estuvo presente en el piso de LAM y se prestó a un mano a mano muy interesante con Yanina Latorre y el resto de las angelitas. Allí, fiel a su estilo, habló de todo.

Pero la bomba más picante que soltó Luis Ventura en LAM tuvo que ver con un ofrecimiento que Jorge Rial le hizo cuando se enteró que iba a tener un hijo extramatrimonial con Fabiana Liuzzi. Hablamos de Antoñito, el pequeño que el panelista de A la tarde tuvo con la vedette.

En aquel entonces, el periodista de C5N se indignó al enterarse que su compañero le había pedido a su amante que abortara y eso lo llevó a desvincularlo de Intrusos. “Yo llegué al canal ese día y ya me habían anticipado que él quería que me echaran, pero él al aire pidió una licencia”, recordó el invitado de LAM.

Cuando le preguntaron qué fue lo que lo hirió de esta quebrantada amistad, Luis Ventura dijo que solamente está respondiendo todo el mal que Jorge Rial le hizo. "No critico, ni odio. Estoy devolviendo la que él me tiró", dijo.

Luis Ventura confesó el pedido que le hizo Jorge Rial al enterarse de la existencia de Antoñito.

Y agregó: "Yo no veo mal que me haya echado. ¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’".