Los conmovedores consejos de Emiliano Pinsón para pelearle al Parkinson

La vida viró radicalmente para Emiliano Pinsón, a partir de la detección del mal de Parkinson, a la que llegó con diagnóstico allá por 2021. Una enfermedad compleja, que posee unas características particulares y que no tiene la posibilidad de alcanzar una cura definitiva.

Dentro de las manifestaciones de este trance se distinguen las dificultades para la expresión, una condición fundamental para el periodista, que se dedica a la comunicación hace años en diversos medios, sobre todo en el desenvolvimiento en la radio.

Con mucha entereza, Emiliano ha afrontado la enfermedad, le pone el cuerpo, las energías y además se anima a explicar su experiencia en entrevistas, como la que le brindó a Mariana Fabbiani, con su visita al piso de El Diario de Mariana, que se emite por América.

En ese diálogo con la animadora, Pinsón describió las primeras sensaciones que padeció al enterarse de su mal: "Cuando me enteré estaba laburando en ESPN y sigo laburando ahí. Por suerte, en el trabajo me han bancado y me han dado más laburo”.

En cuanto al temor que latió en su interior, el periodista deportivo confesó: “Te agarra miedo porque cuando sabés que tenés Parkinson, te preguntás si te dejarán seguir porque se piensa cualquier cosa". Siempre con el combustible de la sinceridad como aliada.

Dentro de ese análisis de las secuelas de la enfermedad, Emiliano encontró puntos positivos para transmitirle a aquellas personas que transitan por ese trance. De ese modo, el comunicador sostuvo:"Seguro va a sonar raro, pero yo, sin Parkinson, no sería el tipo que creo que soy hoy”.

“Sinceramente, me creo un tipo más sabio; me hizo crecer, ponerme del otro lado. Me puse a pensar cosas que tal vez jodían a la otra persona y ahora, por lo menos tenés ese segundo de reflexión o de pensar. A mí me pasó eso”, añadió. Así como anticipó que en agosto comenzará a hacer un podcast sobre consejos y tips sobre el Parkinson.