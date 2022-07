El periodista deportivo Emiliano Pinsón reveló que padece Parkinson rígido y emocionó con su lucha: "Se le puede dar pelea"

En una distendida charla con el programa Perros de la Calle, el reconocido periodista deportivo Emiliano Pinsón confesó que padece Mal de Parkinson, enfermedad que le diagnosticaron en febrero de 2021.

“Yo tenía insomnio y cuando me hice un estudio del sueño me dio mal. Después me hice otro estudio más porque me sentía raro físicamente. Y cuando fui al Fleni en febrero del año pasado me diagnostican Parkinson y ahí entendí todo. La verdad no la estaba pasando bien de salud. Fue un shock, pensé que era estrés", contó el periodista de 50 años.

“La médica me dijo que ya no iba a ser el de antes, que iba a estar cerca, pero que no iba a ser el mismo, y la verdad es que eso me golpeó. Lo primero que hice fue llamar a mis viejos. Mi mamá pensó que me moría mañana. Me explicaron, pero no me quise meter mucho. Tengo el mismo tipo de Parkinson que el Indio Solari, el rígido”, agregó Pinsón.

A la hora de explicar sobre algunas de las consecuencias que le trajo la enfermedad, reveló: "Con este tipo de Parkinson tenés movimientos robóticos, yo tengo uno leve, estoy medicado y es de por vida, crónico. Te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados. Pero bueno, era quedarte llorando y viendo pasar el tiempo o no. Salís a pelear porque lo voy a tener todo el tiempo hasta que encuentren una cura. Yo me siento bien, si bien me sensibilicé mucho y lloré bastante. Hay muchas cosas del deseo, no solo sexual, que perdés hasta que te vas equilibrando, sea por lo emocional o por los medicamentos, o por todo”.

Finalmente, le envió un mensaje alentador a todos aquellos que atraviesan una situación similar en sus vidas: “Es un mensaje para darse cuenta de que la podés pelear. Te das cuenta de que tenés una fuerza y una cabeza más fuerte de lo que pensabas. Y te encontrás con gente copada, yo trabajo en el medio hace 25 años. A algunos también les impresiona y bueno, piensan que te va a pasar algo, no sé, pero yo hago las cosas de antes, tengo pinta... Yo me doy cuenta de los detalles: antes tenía la voz más arriba, ahora más baja, quizá me muevo raro, bailar me cuesta, de a poco hago chistes, hablo de mi amigo Parkinson, sé que va a estar conmigo, estamos juntos, no queda otra. Quiero que me traten igual, que me puteen, que soy la misma persona”.