Emiliano Pinsón reveló que sufre Parkinson y contó cómo la pelea

Emiliano Pinsón acaba de abrir su corazón de par en par y con las fibras en la mano se animó a contar que padece la grave enfermedad de Parkinson. Un contratiempo que detectó el año pasado y que lejos de sumirlo en la depresión, lo estimuló a mirar para el futuro.

El periodista deportivo visitó el piso de Perros de la calle, el mítico programa de radio de Andy Kusnetzoff, y en ese contexto, con una atmósfera cálida se lanzó a contar toda su historia, con momentos muy emotivos, llenos de conmoción, pero con un metamensaje positivo.

En cuanto a cómo se enteró, Emiliano narró: “Me hice un estudio del sueño, me dio mal, pero yo me seguÍa sintiendo bastante mal. Me hice un estudio más, me sentía raro físicamente, voy al Fleni, hago unos ejercicios que me dan y me diagnostican Parkinson en febrero del año pasado y ahí entendí todo”.

Semejante noticia puede sucumbir a cualquiera, por eso Pinsón explicó su reacción ante el diagnóstico. “Ahí me di cuenta por qué me costaba dormir, no la estaba pasando bien de salud. Fue un shock, no lo pensaba, yo creía que era estrés y no, me dijeron ‘tenés Parkinson’, aparte de una manera media cruda”, reconoció.

En la continuidad de su revelación, Emiliano se refirió a las modificaciones en su cotidianidad y exteriorizó: “La médica me dijo que ya no iba a ser el de antes, que iba a estar cerca, pero que no iba a ser el mismo, y la verdad es que me golpeó. Llamé a mis viejos, mi mamá pensó que me moría mañana y no. Tengo el tipo de Parkinson que tiene el Indio Solari, el rígido”

Pinsón se sumergió en las características de su enfermedad: “Con este tipo de Parkinson tenés movimientos robóticos, yo tengo uno leve, estoy medicado y es de por vida, crónico. Yo me siento bien, si bien me sensibilicé mucho y lloré bastante. Hay muchas cosas del deseo, no solo sexual, que perdés hasta que te vas equilibrando, sea por lo emocional o por los medicamentos, o por todo”.

Respecto a su manera de afrontar, de pelearle al Parkinson y sobre todo su abordaje, su decisión, Emiliano contó: “Si me ven lagrimear es de contento, de ir para adelante. Yo me voy a retirar cuando me dé cuenta que no puedo más, yo hoy hablo bien, comento partidos, hago cosas. Sí me pasa que capaz que tengo dolores en el cuello cuando me voy a dormir, dolores que no tenía nunca, pero después estoy bien”.