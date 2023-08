La increíble reacción de Alejandro Stoessel ante la separación de Tini y De Paul

Cuando Rodrigo de Paul y Tini Stoessel comenzaron su relación, o mejor dicho, cuando decidieron blanquearla, hubo alguien que no estaba para nada de acuerdo: Alejandro Stoessel, el papá de la cantante.



Sucede que, según se dijo al principio de la relación, el productor no veía con buenos ojos ese romance por varios motivos: por un lado, la exposición mediática; por el otro, el futbolista venía de una separación conflictiva con Camila Homs, con dos hijos chiquitos en el medio.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.



Todo esto hacía presuponer que Alejandro Stoessel no veía a Rodrigo de Paul como el yerno ideal. Sin embargo, ahora pareciera que las cosas se revirtieron, pero justo cuando el noviazgo terminó.



Según contaron en Socios del Espectáculo, el papá de Tini Stoessel se está lamentando por estos días la separación de su hija y el mediocampista campeón del mundo con la Scaloneta en Qatar.



“El que está depresivo es Alejandro Stoessel porque él quería la relación con Rodrigo De Paul”, comentó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo que sale al aire por la pantalla de Canal 13.

Alejandro Stoessel sorprendió con su reacción ante la separación de Tini y Rodrigo de Paul.



“Al principio no le gustaba la relación con De Paul, vamos a decir la verdad. Era por la exposición”, acotó la panelista Nancy Duré. Justo allí, el conductor volvió a tomar la palabra para lanzar una ironía. “No sé. Le vio el filo siempre, qué no le va a gustar”, dijo.



De esta manera, quedó completamente sepultada la teoría de que Rodrigo de Paul no era visto con los mejores ojos por parte de su ahora ex yerno, sino más bien todo lo contrario, ya que también estaría haciendo su duelo por la ruptura.