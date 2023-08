Chano Moreno Charpentier le respondió a la conocida cantante que lo denunció por abuso

En los últimos días, Chano Moreno Charpentier quedó en el ojo de la tormenta al darse a conocer su procesamiento por una denuncia de "abuso sexual agravado" que le hizo Militta Bora. Y ahora, el cantante le respondió de manera tajante a su colega, y se desligó de la acusación.

La panelista Estefi Berardi contó en Mañanísima (Ciudad Magazine), que se comunicó con Chano Moreno Charpentier para conocer la reacción del músico por su procesamiento tras la denuncia de Militta Bora.

"Me dijo como que es tremendo, que no lo puede creer, Si bien él tiene cosas mediáticas porque se mandó miles, producto de la adicción, que es una enfermedad, Chano es la persona más buena que conocí, entonces me sorprendió mucho esto. Por supuesto hay que escuchar siempre cuando alguien denuncia", comentó Berardi sobre la acusación de Militta Bora contra Chano Moreno Charpentier.

Finalmente, la integrante de Mañanísima remarcó que Chano se puso a disposición de la Justicia para que lo investiguen. "Me dice 'soy inocente, me asusta la malevolencia de Militta'", enfatizó Estefi Berardi sobre el diálogo que tuvo con el líder de Tan Biónica.

La causa judicial que involucra a Chano Moreno Charpentier por la que fue procesado sin prisión preventiva data de 2018, y se relaciona con presuntos hechos de 2016, cuando el cantante vivía junto a Milita Bora.