Qué es de la vida de Natalia Fassi, ex novia de Carlos Tévez

Hubo una modelo que en el año 2000 supo cautivar a todos posando en publicidades, que luego llegó al Bailando por un Sueño, pero que tuvo su máximo grado de exposición cuando mantuvo un romance apasionado con un joven Carlos Tévez. Ella fue Natalia Fassi.



Luego, de manera casi abrupta, decidió que necesitaba un cambio de vida: justo cuando se carrera estaba atravesando un gran momento, se enamoró y se casó en el año 2011. Allí dejó las pasarelas para siempre.



Sucede que fue tanto el amor que Natalia Fassi sintió por el empresario Fabián Carballo que fruto de eso llegó al mundo Vida, su única hija. En la actualidad, su tiempo se lo dedica a ella y a su emprendimiento de trajes de baño.

Natalia Fassi fue novia de Carlos Tévez.



Luego del nacimiento de su hija, la modelo continuó trabajando en los medios, pero cada vez menos. Hasta que finalmente se retiró. Hoy, en las redes sociales, se define como “modelo, empresaria, mamá, animalista”. Asimismo, confiesa: “No cambio mi vida por volver a los medios. El gran placer de elegir”.



Sobre su devoción por su hija, con quien asegura la vida es mucho más linda de lo que podía haber imaginado, Natalia Fassi comentó: “Jamás me imaginé que se podría amar tanto. Nunca había tenido las manos más ocupadas ni el corazón tan lleno de amor”.

Natalia Fassi, ex novia de Carlos Tévez, y su hija Vida. Foto: @nataliafassi.



Por otra parte, Natalia Fassi explicó que en la familia encontró la respuesta justa para explicar por qué dejó de trabajar en los medios, en donde se había ganado un lugar tanto en la televisión como en el teatro.



“Desde que soy madre me volví más exigente con mi trabajo. Hay cosas que ya no haría. Por mi profesión, me alejé de mi familia. Perdí muchos domingos con ellos y es algo muy triste. No quiero que mi hija se críe sin el cariño de su madre porque tenga que desfilar”, cerró.

Natalia Fassi, ex novia de Carlos Tévez, se alejó completamente de los medios. Foto: @nataliafassi.