El llamativo tatuaje que Duki se hizo en Estados Unidos

Luego de terminar su exitosa gira por Estados Unidos, Duki sorprendió a sus seguidores de Instagram con un llamativo tatuaje, con el que inmortalizó este viaje del cual terminó muy feliz y agradecido.



¿Qué se hizo el cantante en la piel? Se tatuó las fechas de sus conciertos durante su paso por Estados Unidos, cuya gira, a juzgar por su idea de llevarla en la piel, no se olvidará jamás en su vida.



En una de sus piernas, Duki se tatuó: 17 de mayo – New York – Paladium Times Square; 19 de mayo – Miami, FL – Oasis Wynwood; 25 de mayo – Chicago, IL – House of Blues; 28 de mayo – Los Ángeles, CA – The Wiltern; 29 de mayo – San Diego, CA – House of Blues.

Duki sorprendió al tatuarse las fechas de su gira por Estados Unidos. Foto: @duki.



Una vez concluida la gira por Estados Unidos, el cantante anunció que partía rumbo a España, pero antes de eso utilizó sus redes sociales para agradecer, una vez más, por el cariño y el acompañamiento de sus fanáticos.



“Mis diablos y mis diablas, la noche de San Diego fue una locura. No hubiera existido nunca mejor cierre de tour. Los amo con mi vida. Nos vamos a ver pronto, se los prometo”, expresó Duki en Instagram.

Duki sorprendió al tatuarse las fechas de su gira por Estados Unidos. Foto: @duki.



“Acaba de terminar el USA tour. Gracias, Estados Unidos, por el amor. Gracias a todas las ciudades a las que viajamos, a toda la gente. A todo el mundo. A todos esos latinos perdidos que me dan amor, que me reciben como en casa en todos lados. Se los voy a agradecer toda la vida”, agregó el cantante.



“Y gracias a los argentinos, wachos, también. Gracias por hacerme argentino. Gracias por el amor. Nos vemos la próxima. Ahora en España”, cerró con anuncio incluido un emocionado Duki tras su paso por Estados Unidos.