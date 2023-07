Camila Homs describió uno a uno al jurado del Bailando 2023: ¿Y Moria?

La exposición explotó en torno a su figura. Una situación adversa, triste y angustiante como la ruptura de un matrimonio y el cuidado de dos hijos muy chiquitos, catapultó a Camila Homs a los más alto de las tendencias, para convertirla en un personaje público.

La separación controversial de Rodrigo de Paul, con la intervención sospechada de un triángulo amoroso con Tini Stoessel, modificó para siempre la realidad de la ahora modelo, que se convirtió de una esposa de un futbolista famoso a una personalidad.

Tal giro ha experimentado Camila que consiguió insertarse en el mundo del modelaje, con el protagonismo de campañas y de desfiles, hasta pudo conducir un micro programa de cocina en eltrece, que se emitía por la medianoche.

Ahora le llegó la gran oportunidad, dado que Marcelo Tinelli pensó en ella para sumarla al staff del Bailando por un sueño, que se debutará en un par de semanas por la pantalla de América. Ahí, Homs afrontará las vicisitudes de las preguntas picantes.

Claro que la restricción legal que le impuso Rodrigo de Paul, con la cual le imposibilita referirse en los medios a su persona y a Tini será un problema, porque evidentemente las consultas en las previas rondarán por todo lo que aconteció en el divorcio.

En ese sentido, Camila visitó el ciclo Noche al dente, que conduce Fernando Dente en América, y ahí le pidieron una definición de los cuatro jurados, esos históricos del certamen de baile: Ángel de Brito, Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino.

Camila contó qué jurado le genera más temor.

Respecto a cuál de todos le tema más, Homs expresó: "Ángel para mí va a ir muy al hueso. Después, Moria, no sé porqué habló medio raro de mí hace poco. No la conozco, ella tampoco me conoce a mí. No sé cuando nos crucemos... Pampita es lo máximo y Polino es neutral".