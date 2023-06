El nuevo retoque estético de Camila Homs que maravilló a sus seguidores

Muy feliz por su presente amoroso, por su noviazgo con el futbolista José Sosa, Camila Homs mostró en sus redes sociales el resultado de un nuevo procedimiento estético al que se sometió en los últimos días.



“Es para drenar líquidos y desinflamar el abdomen”, contó Camila Homs en un video que grabó para sus seguidores de Instagram. “No saben lo relajante que es”, agregó la modelo y ex pareja de Rodrigo de Paul.



“Ya la estaba extrañando mucho a ella y a sus manitos mágicas”, comentó luego Camila Homs en el mismo video, en referencia a la profesional en la que confía cada vez que elige realizarse un retoque de este tipo.



Camila Homs continúa preparándose para lo que será su participación en el Bailando por un Sueño 2023, certamen con el que Marcelo Tinelli aterriza en la pantalla de América y para el que decidió apostar por la modelo.



En lo que es su puesta a punto, no es el primer retoque que se realiza la modelo, dado que hace unas semanas sus seguidores habían notado que se había retocado los labios. “¿Qué te hiciste?”, le preguntaron.



A diferencia del último procedimiento estético, aquel de los labios no gustó tanto entre sus seguidores. No era la primera vez que Camila Homs utilizaba ácido hialurónico, aunque en esa ocasión muchos remarcaron que se había excedido.

El nuevo retoque estético de Camila Homs. Foto: @camihoms.



Por otra parte, hace unos meses también, la ex mujer de Rodrigo de Paul había contado cuál fue la cirugía estética que le cambió la vida: una mastoplastia, para mejorar el tamaño y la forma de sus senos.



“Desde chica pensaba en operarme las mamas. Primero porque las tenía muy grandes y no me sentía bien. Pero después de ser madre me cambiaron muchísimo y me las veía chicas y caídas. Entonces no me sentía cómoda con mi cuerpo. Ahora me siento una mujer súper segura, confiada y empoderada, con la autoestima allá arriba”, explicó Camila Homs.