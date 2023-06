La tajante decisión que tomó Rodrigo de Paul con Camila Homs y el Bailando

Camila Homs fue una de las primeras confirmadas para el Bailando por un Sueño y automáticamente las especulaciones sobre sus conflictos con Rodrigo de Paul comenzaron a aparecer, pero el futbolista tomó una fuerte decisión.



Sucede que las cosas no están para nada bien entre ellos y sólo pudieron llegar a un acuerdo por la vía judicial. Hay que recordar que Rodrigo de Paul y Camila Homs tienen dos hijos, el segundo de ellos llegó al mundo poco antes de que Tini Stoessel apareciera en la historia.



Poco tiempo después de que naciera su segundo hijo, el mediocampista de la Scaloneta decidió dejar a la modelo y comenzar una relación amorosa con la joven cantante, lo que desató un torbellino durante meses.

Camila Homs acusó a Rodrigo de Paul de no cumplir con sus obligaciones como padre, tanto en lo afectivo como en lo económico. Por su parte, el futbolista expresó su descontento luego de que sus hijos no pudieran estar con él en el Mundial de Qatar.



Finalmente, y luego de un largo conflicto, el futbolista de la Selección Argentina y su ex mujer llegaron a un acuerdo. Se arregló un monto de dinero mensual y un régimen de visitas. El mediocampista vive actualmente en Madrid, España.



Ante este panorama, resultaba casi lógico que la aparición de Camila Homs en el Bailando por un Sueño motivara que un tema recurrente fuera su disputa con Rodrigo de Paul, pero esto no podrá ser posible, dado que el futbolista le interpuso una cautelar para que no pueda mencionarlo en el Bailando por un Sueño, especialmente.

“Camila Homs deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar o mencionar en forma figurada o de cualquier manera, en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales de Internet, plataformas digitales, etc”, contaron en Socios del Espectáculo.



“No podrá hablar de cuestiones relativas a expedientes de alimentos, compensación económica, medidas cautelares y conexos existentes entre las partes”, agregaron en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.