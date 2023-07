Tras el escándalo en Uruguay, quién visitó a Dady Brieva en su programa

Este año, Dady Brieva apostó por la política, aunque siempre se ha mostrado a favor del Peronismo, en la televisión argentina. El humorista conduce desde marzo "Peronismo Para Todos" (PPT), un programa muy marcado por la política donde se tocan temas del momento que a veces son "suavizados" con chistes del ex Midachi.

Si bien, muchas de sus declaraciones en el programa de C5N han sido polémicas, esta vez sus dichos en la pantalla uruguaya le valieron al conductor la cancelación de su show en el país vecino.

El actor no defendió a Alberto Fernández. Créditos: captura de pantalla Buscadores.

Dady Brieva se iba a presentar el próximo martes 15 de agosto con su espectáculo "Súper Dady". El actor participó en una entrevista en el programa "Buscadores" para promocionar su obra, pero terminó viviendo un incómodo cuando los periodistas le preguntaron si "había tomado agua de la canilla", en relación a los dichos de Alberto Fernández sobre la situación hídrica de Uruguay, a lo que el humorista respondió que "no" y no defendió a Fernández en absoluto.

"Mi Presidente dice muchas boludeces, como lo han dicho tus presidentes de mi país. Yo, la verdad, sabes que no le escapo al bulto y si vos me preguntas yo te contesto, pero la verdad que me parece una boludez decir eso. No me extraña tampoco, pero me parece una gilada", fueron las palabras de Brieva en el programa uruguayo.

Leandro Santoro pasó por el programa de Dady Brieva. Créditos: captura de pantalla Peronismo Para Todos

Luego de esta situación, este domingo se emitió por C5N "Peronismo Para Todos", donde estuvo presente el candidato a Jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro. Uno de los temas más fuertes de los que se habló en PPT fue la baja participación de las personas en las elecciones: "La gente, en general, está tan caliente con la política que no está yendo a votar. Gente que no le alcanza la guita muchas veces dice 'no creo en nadie, me quedo en casa'. Y eso es lo peor que nos puede pasar", expresó el Diputado Nacional. Santoro además afirmó en el programa de Dady Brieva, con total convicción, que ganará las elecciones este año.

Mirá la entrevista de Leandro Santoro en PPT