Qué le dijo Eduardo Feinmann a Dady Brieva por el escándalo en Uruguay

Dady Brieva visitó el pasado jueves 27 de julio la televisión uruguaya para promocionar su show "Súper Dady (El Mago del Tiempo)". Los periodistas del programa "Buscadores" recibieron al humorista y Brieva terminó envuelto en un escándalo cuando le preguntaron si "había tomado agua de la canilla" en Uruguay, todo esto por los polémicos dichos de Alberto Fernández sobre el país vecino.

El conductor de "Peronismo Para Todos" (PPT) contestó que "no" y agregó: "Mi Presidente dice muchas boludeces, como lo han dicho tus presidentes de mi país. Yo, la verdad, sabes que no le escapo al bulto y si vos me preguntas yo te contesto, pero la verdad que me parece una boludez decir eso. No me extraña tampoco, pero me parece una gilada".

La obra de Dady Brieva fue suspendida en Uruguay. Créditos: Teatro Picadero.

Por sus dichos en la pantalla chica, su espectáculo, que tendría lugar en el Teatro Macció el martes 15 de agosto, fue cancelado; aunque algunos piensan que esto se debe a la poca cantidad de entradas que vendió su obra.

Y quien se pronunció acerca de este hecho fue el periodista Eduardo Feinmann, que compartió en la red social Twitter un fragmento de la entrevista y lo dejó mal parado con una corta frase en donde describió a Dady como impresentable. "Al impresentable le fue muy mal en Uruguay", escribió el comunicador.

Eduardo Feinmann en Twitter. Créditos: captura de pantalla Twitter @edufeiok.

Minutos después, Eduardo Feinmann compartió el comunicado que hizo la productora Ápice acerca del espectáculo de Dady Brieva: "Por responsabilidad de la productora Apice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva los shows programados en el interior del Uruguay en el mes de agosto (Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José) están suspendidos. Pedimos disculpas por los inconvenientes causados y se realizará la devolución total de las entradas ya adquiridas a través de Redtickets para todas las ciudades, salvo San José, a través de Tickantel".

"Dady Brieva no fue bienvenido en Uruguay. El pueblo uruguayo es muy inteligente", expresó el abogado en la imagen del comunicado de la productora.