Morena Rial confirmó que le hará un juicio a Ángel de Brito: qué le respondió el líder de LAM

Nadie se esperaba que la visita de Morena Rial a los estudios de Los Ángeles de la Mañana (LAM) iba a terminar en una polémica por robo. El tenso momento la puso en la mira de los trabajadores del canal y todas las sospechas recayeron en la hija de Jorge. Ahora, con todo solucionado, la mujer anunció que iniciará acciones legales contra el conductor del ciclo de América, Ángel de Brito, que no dudó en responder a la situación .

Luego del revuelo por el robo, fue Alejando Cipolla, el abogado de Morena, quien anunció el sábado 29 de julio la decisión de querellar a Ángel de Brito y Jorge Lanata por insinuar que fue la joven quien tuvo el accionar criminal. La primicia fue dada en El Run Run del Espectáculo y el profesional sumó más detalles sobre cómo procederán.

En diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, Cipolla adelantó: “Lanata dijo que es una extorsionadora, por lo que vamos a iniciar tanto en la ciudad hostigamiento, como en nación daños y perjuicios, eso es en la vía civil, y vamos a presentar una querella penal por calumnias e injurias también”.

Luego, la producción emitió un clip sobre los dichos de Lanata y Ángel de Brito en Radio Mitre y el abogado indicó: “Vamos a iniciar acciones legales contra los dos. Morena me venía pidiendo que iniciará acciones legales contra LAM. Lo veo viable y ganable. A los dos los voy a querellar penalmente por calumnias e injurias y conforme a los resultados, si terminan condenados, los demandaré por daños y perjuicios, lo puedo hacer en conjunto, pero me gusta arrancar con nación”.

Luego, Cipolla explicó que ya le había comentado la posibilidad a la hija mayor de Jorge Rial a través de WhatsApp y que la joven estuvo de acuerdo en iniciar acciones legales contra el conductor del programa de espectáculos de América. “Hicieron un reality de un robo”, se quejó el letrado, aunque recibió la rápida réplica de Pecoraro, que acentuó que el hecho delictivo sí había tenido lugar como para ser categorizado de esa manera.

Mientras que Jorge Lanata aún no se ha expresado sobre el tema, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad para reaccionar de forma irónica a la amenaza. A través de Twitter, el conductor citó una publicación sobre el tema y agregó: “Drama #LAM”. Luego, un usuario le contestó: “Mirá, Angelito. Tanto defenderla y la cabeza de termo actúa así” y el periodista aseguró estar “acostumbrado”, dejando entrever que no le teme a la hija de Jorge Rial.

Cabe recordar que el escándalo comenzó cuando Marcela Feudale, Estefanía Berardi y Mónica Farro denunciaron haber sido víctimas del robo en los camarines y, aunque el registro de las cámaras de seguridad no brindó evidencias concretas, Ángel expresó: “Son tres personas que vinieron de afuera, Morena con una amiga y un amigo. Una de ellas confesó y dijo ‘fuimos nosotras’. Entonces la involucra sin querer a Morena”.

En tal sentido, los videos muestran a las tres mujeres cuando ingresan al canal y se dirigen al sector de los camarines, donde las víctimas del robo tenían sus pertenencias. Luego, Morena sale a probarse una campera por orden del sector de vestuaristas y fue el momento ideal para que Daiana, la amiga de Rial, incurriera en el crimen.