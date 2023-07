El polémico motivo por el que Morena Rial no piensa pagar el alquiler del departamento donde vive

En diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine), Morena Rial reveló el polémico motivo por el que no piensa pagar el alquiler del departamento donde vive, y en medio de su guerra con Jorge Rial, la joven aseguró que si la desalojan le hacen un favor.

Según trascendió, el inmueble en el que se encuentra instalada Morena Rial y su hijo, acumula una dedua que se remonta a marzo de este año, y el contrato de alquiler está a nombre de Jorge Rial.

Consultada por Carmen Barbieri y su equipo sobre la situación en que se encuentra, Morena Rial remarcó despreocupada: "Yo no tengo nada que ver, en el sentido de que yo no figuro en ninguna constancia de nada porque el inquilino vendría a ser Jorge, no yo".

Acto seguido, Morena Rial dejó en claro su disgusto por vivir en la ciudad de Buenos Aires. "No me gusta acá, para nada. Capaz que si me desalojan, me hacen un favor", deslizó con ironía la hija de Jorge Rial.

Además, la mediática remarcó que su intención es volver a Córdoba, y dejó en claro que allí nunca quedaría sin un lugar a donde ir. "Siempre tengo dónde quedarme. Nunca me voy a quedar en la calle: tengo amigas, tengo mi tía... Ya lo dije el otro día: no me voy a quedar nunca en la calle", enfatizó Morena.

En tanto que cuando Pampito y Carmen Barbieri le preguntaron a la joven si no estaría dispuesta a pagar el alquiler, ya que ella está viviendo en el departamento, más allá de que el titular del contrato sea Jorge Rial, la entrevistada respondió sin rodeos: "Si yo tengo que pagar un alquiler, elegiría algo que me guste, no un departamento, porque odio los departamentos".

Para seguir argumentando su disconfomidad con la propiedad que le alquiló Jorge Rial, Morena sentenció: "Además, a mí me hicieron mudar a ese departamento sí o sí porque el nene iba al colegio de River. Yo tampoco lo mandaría a River si me dieran las posibilidades. Me iría a una casa que sea más cerca de Escobar, porque me gusta más que esto, que es un departamento de 2X2, que es un aburrimiento, literalmente".

Jorge Rial ha dejado el tema del alquiler del departamento en que vive Morena en manos de su abogado. Foto: Captura TV.

Finalmente, cuando Pampito le insistió en que ella está habitando el departamento cuyo contrato está a nombre de su padre, y que por lo tanto ella debería pagar el alquiler, Morena Rial concluyó tajante que ese compromiso es de su padre argumentando de manera polémica: "Yo no tengo por qué pagar algo que no esté a mi nombre. No está a mi nombre y las deudas no me llegan a mí.... Yo no tengo por qué pagar algo con lo que ni siquiera estoy contenta".