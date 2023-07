Marina Calabró contó dónde nació el odio entre la Negra Vernacci y Rodrigo Lussich

La era del periodismo con cámaras y el ambiente relajado no les trajo buenas consecuencias a todos. Esta semana Elizabeth Vernaci quedó en el ojo de la tormenta por una pésima reacción mientras se encontraba realizando su programa de radio y el avispero no tardó en agitarse. Uno de los que salió a cruzarla fue Rodrigo Lussich y, tras ello, Marina Calabró contó dónde surgió el odio entre ambos periodistas.

Cabe recordar que el video que desencadenó la situación muestra a la Negra Vernaci enfurecida por problemas técnicos de Radio Pop. Enojada por una falla en los auriculares y los micrófonos mal colocados, la profesional le revoleó los aparatos a sus compañeros de programa, que reaccionaron con risas incómodas.

Tras ello, fue Lussich uno de los trabajadores que salió a cruzar a la periodista y relató episodios de maltrato, mientras que Vernaci se defendió diciendo que es “libre”. El tenso ida y vuelta entre ambos siguió y, invitada en Polémica en el Bar, Marina Calabró reveló el verdadero origen del enfrentamiento.

“El detonante, según Rodrigo, fue que cuando él cierra el contrato con la Pop, le pide al gerente de programación que le habilite poner un tweet contando que debutaba tal día y él iba a ocupar el horario de la Negra”, indicó la periodista y presentadora, que actualmente trabaja para La Nación y Radio Mitre.

“Pero este no fue el problema, según Rodrigo, es que la Negra pasaba a la mañana al horario de Lalo Mir y no se lo había contado, a su amigo Lalo. Entonces el tweet de Lussich pone en evidencia el cambio de grilla y la expone sin querer a Elizabeth”, terminó revelando Calabró.

Sobre el tema, Lussich indicó: “Yo cometí el error de haber tuiteado cuando debuté en esa radio en el horario que ella tenía a la tarde en 2019. Le pido permiso al director de la radio para tuitear que yo iba a debutar, me da la autorización y yo sin querer pongo el horario. Pero como ella tiene cola de paja porque se iba al horario de Lalo Mir y no le había avisado, la expuse sin querer. Y a partir de ahí, la cruz”.

Por otra parte, Lussich y Vernaci tuvieron una semana agitada con distintos ataques directos. “Yo si tengo que contar toda mi historia con la Negra Vernaci, necesito hacer un monólogo. Ella se portó muy mal conmigo, me hizo echar dos veces de Radio Pop, le caía mal porque hago chimentos y tiene un prejuicio con eso. Ella subió a la gerencia a picar la cabeza para que me saquen en las dos gestiones que tuve”, contó el periodista.

Tal declaración desató la molestia de la Negra, que optó por utilizar su programa de radio para responder con todo a las acusaciones: “A la periodista de espectáculos… al chusma… Seguí mintiendo que te va a llegar carta documento, forro. No puede parar, quedó mal desde que lo echaron de acá. Yo no tengo la culpa de que a la gente no le gustaba lo que hacías. Chusma. Este es un mentiroso”.