La áspera respuesta de Rodrigo Lussich a la amenaza judicial de la Negra Vernaci

Esta semana, Rodrigo Lussich denunció públicamente que la Negra Vernaci lo hizo echar de la radio en que ambos trabajaban, y tras esos dichos la locutora se burló del periodista y le advirtió que iniciaría acciones legales.

Concretamente, la Negra Vernaci arremetió contra Rodrigo Lussich disparando: "A la periodista de espectáculos... al chusma... Seguí mintiendo que te va a llegar carta documento, forro. No puede parar, quedó mal desde que lo echaron de acá. Yo no tengo la culpa de que a la gente no le gustaba lo que hacías. Chusma. Este es un mentiroso".

La Negra Vernaci quedó en el ojo de la tormenta en estos días por su ataque de furia en la radio donde trabaja. Foto: Captura video.

Por su pate, Lussich retrucó a Vernaci argumentando: "Ella que es tan sorora, tan feminista, que es una mina tan abierta, lo primero que hace es correrte por el lado de la sexualidad. A mí toda la vida me trató en femenino, siempre me dijo 'gorda', 'tonta', 'la Lussich'. Le queda muy mal, se hace la superada y es sumamente discriminadora y racista. Es matapu..., siendo tan amiga de los gays. Yo soy homosexual, pero soy un hombre. Yo podría decirle 'El Negro Vernaci', ella es tan varonera, es mucho más machista que los varones".

Además, sobre la amenaza judicial de la Negra Vernaci, Rodrigo Lussich redobló: "Si hay carta documento para este lado, va a haber para el otro. Ella se portó muy mal conmigo. El bullying que yo sufrí al aire, por lo menos durante tres años... inclusive en forma personal".

Luego, Lussich contó lo que sucedió cuando se encontró con Vernaci en un evento hace unos meses. "En diciembre, cuando me la encontré, contra mi voluntad, en el casamiento de Florencia Peña, en un momento saludé a Oriana Junco, una amiga, y me dijo que nos sacáramos una selfie. Justo pasó por ahí La Negra Vernaci, con quien no me dirigía la palabra, y dijo: ‘Yo con la Lussich no me saco’", contó el conductor de Socios del Espectáculo (El Trece).

Finalmente, sobre su guerra con la Negra Vernaci, Rodrigo Lussich sentenció: "Las cartas documento serán cruzadas. Yo también haré la demanda pertinente, porque tengo todo grabado".