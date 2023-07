La tremenda respuesta del Negro González Oro al descargo "hot" de Cinthia Fernández en su contra

Cinthia Fernández no tiene problemas a la hora de mostrar su cuerpo, sea para publicitar productos o, como en este caso, picantear a colegas. Tras haber llorado en vivo por un tenso cruce con Oscar González Oro en Nosotros a la mañana (eltrece), la panelista recordó qué tipo de contenido es el que usualmente celebran sus fanáticos y publicó un video “hot”. Por su parte, el periodista respondió de forma críptica.

Si bien el curioso video de Cinthia no da nombres de forma explícita, fue entendido como un “descargo” por la situación vivida el viernes con su colega y a Andrés Nara. La mujer subió el video a su perfil personal de Instagram, donde cuenta con casi seis millones de seguidores. El registro la muestra bailando al ritmo del nuevo sencillo de Lali Espósito, Quiénes son.

“Reflexión sobre lo qué pasó ayer: Talk, talk, talk, pura m... bebé, yo, yo, yo tiro flores bebé… ¿Quiénes son? Amo este tema para atender gente”, escribió la bailarina para acompañar la secuencia de baile en ropa interior, con movimientos sexys y hasta mostrando el dedo del medio, el característico insulto que significa “fuck you”.

Las repercusiones no se hicieron esperar y el video hot alcanzó rápidamente los 65 mil me gusta, en tan solo pocas horas. Como era de esperar, tampoco faltaron los comentarios, en donde algunos usuarios la felicitaron y otros la criticaron por el nivel de exposición, aunque la mayoría se decantó solo por elogiar la figura cuidada de la bailarina.

La respuesta del Negro González Oro llegó en el mismo tono críptico de la publicación de la influencer. El conductor temporal del ciclo de El Trece decidió dejar un mensaje en su propia cuenta de Instagram, a través de sus historias. Con todo el fondo el negro, solo escribió “Cerrado durante el fin de semana”, junto a un sticker que ríe a carcajadas.

Cabe recordar que el tenso momento televisivo se dio cuando González Oro interrumpió la discusión que Fernández mantenía con Andrés Nara, presente como invitado en el programa. El padre de Wanda le había dicho “desubicada” por una pregunta que había hecho y Cinthia se había enojado. Ante la consulta del presentador del programa, la influencer lloró.

“¿Estás bien?”, le preguntó el Negro que, ante la negativa de su columnista, le insistió con el tema. “No estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo. Me siento una mujer muy libre hace muchos años. No me gustan ciertas situaciones. No las sé disimular. No me gusta quedarme callada. No me hace bien tampoco. Me parece que tampoco está mal decirlo”, explicó Fernández.

“Todos tienen derecho a preguntar y a hablar, pero en orden. Porque si no se transforma en un programa que a mí no me gusta hacer. El griterío, que se cruce uno con otro”, explicó, por su parte, el conductor temporal de Nosotros a la Mañana, haciendo referencia al tono de voz que la influencer había utilizado para discutir con Andrés Nara.