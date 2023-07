Cinthia Fernández recordó su horrible experiencia con Mariano Iúdica: “Es un cínico y…”

Sin pelos en la lengua. Siempre se manejó con esa honestidad brutal, la misma que la catapultó a convertirse en una panelista rendidora y que también le produjo más de un problema. Cinthia Fernández acudió a su estilo y lanzó una serie de concepciones picantes sobre Mariano Iúdica.

Todo se remonta a un informe de Socios del espectáculo, que salió a buscar la opinión de personalidades de la televisión sobre los comportamientos de los conductores. Así, la morocha sacó a relucir una experiencia que considera traumática que padeció con el animador.

Directa al hueso, lejos de los eufemismos, Fernández anticipó su vivencia adversa con Iúdica, cuando coincidieron en Involucrados, allá por 2018. “Cuando laburé con Iúdica no me gustó una situación. Fue muy feo. Fue una mezcla de pajerismo lo que pasaba. A mí me iban a rajar y ya lo sabían todos”, arrancó.

Era una época compleja, porque acababa de terminar su matrimonio con Matías Defederico y urgía por generar su sustento económico. “Yo estaba en una situación muy mala, necesitaba laburar muchísimo y no me pagaban, me debían dos meses. De hecho, me fui sin cobrar el último mes. Encima tuvieron el cinismo de decirme ‘elegí los 15 días de vacaciones que querés’. Pero era un modus operandi, que en vacaciones te rajaban”, añadió.

Respecto a más detalles de la problemática, de ese trauma que atravesó, Fernández narró: “Estaban repajeros con Sol Pérez. Ahí pasó una situación en la que él (por Iúdica) dijo al aire ‘qué equipo Cinthia Fernández y Sol Pérez. Mirá si te quedás acá, porque pueden haber cambios en el panel’”.

Cinthia cuando trabajaba con Iúdica.

Sobre el desenlace negativo para sus aspiraciones y los comportamientos de Iúdica que la lastimaron, Cinthia exteriorizó: “En privado le dije que era un cínico. Sentí el maltrato, se cag... de risa de mí en la cara. Él después quiso arreglar las cosas y me escribía para darme eventos, pero es una persona en la que no confío, te das media vuelta y te clava el puñal”.