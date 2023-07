Cinthia Fernández presumió su figura con este bellísimo look

Cinthia Fernández ya tuvo su primer encontronazo con Oscar González Oro que, desde este lunes, se hizo cargo de la conducción de Nosotros a la mañana. El tenso momento se vivió en medio de una pelea con un polémico entrevistado.

Cinthia Fernández

Ocurrió con el hermano de un joven de 24 años que se suicidó luego de que se viralizara un video donde se lo veía pegándole una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol amateur. Desconsolado, el hombre defendía el accionar de su consanguíneo y Fernández no se guardó lo que pensaba.

“Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí”, expresó el entrevistado. “No sea irrespetuosa. Usted está juzgando a mi hermanito y no sea irrespetuosa. Cuando yo hablo, usted se calla”, añadió y Cinthia explotó.

Cinthia Fernández en eltrece

“Voy a juzgar que le dio una patada en la cabeza”, repetía ella mientras el conductor le pedía que no se cruzara con el invitado. “Me callo solo porque me están callando”, manifestó Fernández y agregó: "Me llamo Cinthia. Me callo porque parece que todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho”.

Al igual que frente a las cámaras, en Instagram Cinthia genera un gran revuelo cada vez que sube nuevo contenido. Ahora, no pasó desapercibida con un bellísimo look. La panelista presumió su hermosa figura con un pequeño clip que aquí te compartimos.

