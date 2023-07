Cinthia Fernández reveló un detalle clave de la trastienda de su furioso cruce con Oscar González Oro

En los últimos días, Cinthia Fernández fue noticia por su furioso cruce al aire con Oscar González Oro. Y ahora, la panelista reveló un detalle clave de la trastienda de ese momento que saltó a todos los portales de espectáculos.

El chispazo con Oscar González Oro se dio cuando el conductor interrrumpió en seco la tensa discusión que Cinthia Fernández mantuvo con Andrés Nara, quien estuvo como invitado en el programa Nosotros a la mañana (El Trece).

Luego, abordada por un móvil de Intrusos (América), Cinthia Fernández inicialmente expresó al respecto: "No tengo mucho más que decir, demasiado para mi poca paciencia que manejo. No me siento bien, no me siento cómoda. No estoy acostumbrada a laburar así. Hace muchos años laburo en libertad, con rítmica. Sé laburar, 20 años de laburo en el medio".

Cinthia Fernández y Oscar González Oro protagonizaron un tenso cruce al aire. Foto: Captura TV.

En tanto que cuando el cronista le presguntó a la panelista si sintió que Oscar González Oro no le da libertad que ella habitualmente tiene en su trabajo, Cinthia Fernández remarcó: "No me siento cómoda, fijate los chistes. Chistes rascistas, desagradables, clasistas. No los comparto".

Sin embargo, ante las versiones de una supuesta renuncia por su discusión con González Oro, Fernández aseguró: "Yo soy titular, yo me quedo. Viene Fabián (Doman)". De esta manera, la integrante de Nosotros a la mañana confirmó que prróximamente habrá una renovación en la conducción, tal cual se viene rumoreando desde hace un tiempo.

Por otro lado, Cinthia Fernández confesó que en el corte la producción le pidió que siga adelante con el escándalo con Oscar González Oro. "En el corte hablamos. Me pidieron por favor que salga, que haga un circo, de que me inviten a volver a entrar. Me pidieron eso. Parece que no les importaba si yo realmente estaba mal. Me lo pidió la producción y él. Me hacían señas para que salga y vuelva a entrar. ¿Por qué tengo que hacerle el show al otro? ¿Querían show? Yo te puedo hacer una nota con un invitado. ¿Por qué no me dejaron hablar? Cuando quieren conviene el show", sentenció.