Adriana Varela habló sobre su identidad peronista en el programa de Dady Brieva: qué dijo

Dady Brieva invitó este domingo a "Peronismo Para Todos" (PPT) de C5N, a Adriana Varela, cantante de tango. La artista se sinceró acerca de su pensamiento peronista y el puntapié inicial de la conversación fue su familia: "Yo nací en una familia donde mi papá era socialista y mi mamá era peruca militante", comenzó diciendo Varela.

Adriana Varela también explicó en el programa de Dady Brieva que otra de las figuras fundamentales en su vida fue su abuelo porque, gracias a él, heredó el Peronismo. "Evita le pidió que fuera intendente", reveló la artista.

"Todo esto que te cuento, así desparramado, tiene que ver con mi identidad. Para mí, el Peronismo es identidad, como lo es el tango y el rock. Pero, si vos me preguntas algo que no tenga que ver con la identidad, no te puedo responder racionalmente. Te puedo responder racionalmente una serie de cosas que no me gustan nada y que he vivido", expresó Adriana Varela.

Luego de las palabras de la cantante, Dady Brieva le preguntó a la artista acerca de la coyuntura, cómo ella la vive. Adriana Varela manifestó que se siente "preocupada", pero que antes lo estaba mucho más que ahora. La cantante confesó que su inquietud actual es la situación política, social y económica que está viviendo el mundo en este momento.

Adriana Varela hizo hincapié en la importancia del Peronismo. Créditos: captura de pantalla.

"En Bélgica, España. Italia y Francia se están matando", dijo Varela. Asimismo, la cantante habló sobre el duro momento que atraviesa la provincia de Jujuy: "Es lo que me angustia en este momento, particularmente".

Instantes después, Adriana Varela retomó la idea del Peronismo y remarcó en PPT lo importante que es "la unión del Peronismo" y que le gustaría que "sostuviéramos todos juntos un modelo peronista".