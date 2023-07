Quién fue la estrella de Hollywood que le pegó una cachetada a Dolores Fonzi

En el marco del cumpleaños número 43 de Natalie Portman, la colega argentina Dolores Fonzi volvió a recordar el tenso y por demás peculiar cruce que se dio entre ambas, luego de que la actriz de La Guerra de Las Galaxias viajara a Argentina en medio de rumores de infidelidad por parte de su entonces pareja, Gael García Bernal.

La reconocida actriz internacional tomó un intempestivo viaje hacia Ezeiza con las intenciones de increpar al actor mexicano, en lo que fue el preludio de una ruptura, luego de que los indicios de infidelidad ganaran protagonismo en los medios.

La propia Dolores Fonzi recordó el momento del encuentro: “La verdad, cuando ella apareció acá me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz”.

Al momento de referirse al hecho que desencadenó en una cachetada propinada por la actriz israelí, nacionalizada norteamericana, Dolores aclaró: “Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad. Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche, sentía que me querían secuestrar”.

El escándalo terminaría con Fonzi entablando una relación con García Bernal, con quien formarían una familia junto a sus hijos Lázaro de 14 años y Libertad, quien cumplió 12 años el pasado 4 de abril.

El romance entre ambos duró siete años, y la propia actriz detalló que: “Lo conocía desde mucho tiempo antes y que ella (Natalie Portman) no llegó para romper nada”. Dolores y Gael habían coincidido profesionalmente en 2001 protagonizando el drama “Vidas privadas”, dirigido por Fito Páez.

Hoy el tiempo pasó y cada uno siguió su rumbo dejando atrás el bochornoso episodio donde no faltaron los flashes ni los micrófonos. Natalie Portman volvió a creer en el amor en pareja con su actual esposo, el bailarín francés Benjamín Miillespied, mientras que Gael García Bernal hizo lo propio con la periodista mexicana Fernanda Aragonés.

Por su parte, Dolores Fonzi continúa en pareja con el director de Argentina 1985, Santiago Mitre, dejando el conflicto con la actriz de Hollywood como un ingrato recuerdo.