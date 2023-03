Así comenzó la historia de amor de Dolores Fonzi y el director de Argentina 1985, Santiago Mitre

Dolores Fonzi se encuentra felizmente en pareja con Santiago Mitre, el director de la aclamada película Argentina, 1985. Ambos se conocieron trabajando juntos, ya que la actriz protagonizó otro de los films del cineasta: La patota, cuyo estreno data de 2015.

Dolores Fonzi y Santiago Mitre, en plena "gira" de Argentina, 1985 - Fuente: Instagram Santiago Mitre (/sanmitre)

La patota: la película que juntó a Dolores Fonzi y Santiago Mitre

Corría el año 2014 cuando comenzó en Posadas, la capital de Misiones, el rodaje de La patota, remake del clásico del cine argentino que dirigió Daniel Tinayre y protagonizó Mirtha Legrand hacia 1960. Por entonces, Santiago Mitre ya era un reconocido cineasta nacional que se había destacado como co-guionista de Leonera (2008) y Carancho (2010) y que había hecho lo propio como director de El estudiante (2011).

Dolores Fonzi, a su vez, ya era la actriz consagrada que todos conocen y venía de separarse de Gael García Bernal, el padre de sus 2 hijos. Cuenta la historia que el amor entre el director y la actriz comenzó en pleno rodaje y se fue consolidando a medida que avanzaban las jornadas. Ya a comienzos de 2015 se mostraban juntos oficialmente y la propia Dolores compartía imágenes junto a su pareja en sus redes sociales.

Foto: Instagram @lolafonca

Dolores Fonzi y la cuestión de la convivencia con Santiago Mitre, su pareja y el director de Argentina, 1985

Desde que se pusieron de novios, Dolores Fonzi y Santiago Mitre son inseparables y las demostraciones de amor que se hacen vía redes sociales son recíprocas. Incluso se dieron el lujo de trabajar juntos una vez más gracias a La cordillera, el film que Mitre estrenó en 2017 con los protagónicos de Fonzi y Ricardo Darín.

Foto: Instagram @lolafonca

En lo vincular, por otra parte, son conocidos por no vivir juntos. Así lo dio a entender hace un año Dolores, quien dejó bien en claro que “no cree” en la convivencia. “Tengo 2 hijos, un hijo y una hija y viven conmigo. Tengo un novio que tiene su casa y que sí está muchísimo en la mía, por supuesto, está incorporado en todos los planos que quiera él estar… Pero la convivencia con hijos no va”, expresó al respecto.

También en la misma entrevista, se preguntó “por qué (su novio) se va a tener que fumar un sistema con niños cuando él no los tiene”. Para finalizar, reveló que ya no piensa tener más hijos. Un par de años antes, había dicho lo mismo, aunque había aclarado que no descartaba la opción de adoptar. También agregó que admira mucho a aquellas personas que deciden no tenerlos e ir así en contra de los mandatos de la sociedad.