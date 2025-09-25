Dolores Fonzi rumbo a los premios Oscar y Goya: así fue el festejo con pañuelos verdes

La ovación en San Sebastián y la expectativa por el Oscar y el Goya dejan en claro que el cine argentino está bien encaminado. Dolores Fonzi celebra.

Dolores Fonzi conquista al público y se adueña de una noche histórica en el Festival de San Sebastián. La actriz, directora y guionista recibió una ovación prolongada tras la proyección de Belén, su primera película, mientras la noticia de su selección para competir en los premios Oscar y Goya encendía una celebración única para el cine argentino.

Así fue el festejo de Dolores Fonzi y su equipo La emoción de Fonzi se reflejó en un video que compartió en sus redes, donde se ve a su equipo saltar de alegría al conocer la decisión de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Argentina. Banderas nacionales, pañuelos verdes y un canto colectivo acompañaron el anuncio que posiciona a Belén como representante oficial en dos de los galardones más importantes del mundo.

La proyección en San Sebastián sumó más motivos de festejo. Al terminar la función, el público aplaudió de pie y los asistentes llenaron la sala con gritos de apoyo. Entre ellos, la actriz y jurado Lali Espósito acompañó a Fonzi en una alfombra roja teñida de símbolos que recuerdan la lucha por el derecho al aborto legal, eje central de la historia que inspiró el filme.

La película narra un caso real que marcó un precedente en la legislación argentina. Fonzi asumió el desafío de contar una historia intensa desde la dirección, además de protagonizar y escribir el guion. Su trabajo fue reconocido no solo por la crítica, sino también por una audiencia internacional que reaccionó con entusiasmo en cada función.